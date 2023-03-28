ALKÜ promosyon sözleşmesi yenilendi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) maaş promosyon sözleşmesi yenilendi.

ALKÜ’de daha önce imzalanan Kurum Maaş Ödeme Protokolü, herhangi bir cezai şart olmadan 24 ay daha uzatıldı. 01.04.2023-31.12.2025 tarihleri dönemini kapsayan yeni protokolde, banka ALKÜ personeline tek seferde 15 bin TL promosyon ödemesi gerçekleştirecek. Sözleşme döneminde ALKÜ’de personel olarak yeni işe başlayanlar da bu ödemelerden yararlanabilecek.

"Şeffaf bir süreç yürüttük"

Daha önce yapılan banka maaş promosyon sözleşmesini yenilemenin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, "Üniversitemizde 2020 yılında imzaladığımız banka promosyon sözleşmesinin yapıldığı tarihten günümüze kadar üniversitemizde personel sayısı arttı. 2022 ve 2023 yıllarında personel maaşlarına yapılan rutin ve ek zamlar ile diğer kurum ve kuruluşlarda gerçekleşen promosyon ihalelerinin beklenenden daha yüksek tutarlarda gerçekleşti. Biz de ALKÜ olarak diğer üniversitelerin yaptığı gibi henüz süresi dolmamasına rağmen, promosyon ihalesinin yenilenmesi için çeşitli çalışmalar yaptık. Şeffaf bir şekilde yürütülen bu çalışmaları personelimiz ile paylaştık. Bir anket çalışması yaparak personelimizin de görüşlerini aldık. Yapılan ankete 689 personelimiz katılım sağladı. Personelimize üç soru sorduk. Personelimiz ankette yüzde 61,4 oranında ’net 15 bin TL’yi kabul etmeliyiz’ seçeneğini istedi. Personelimizin düşüncesine değer verdiğimiz için bugün banka yetkilileri bir araya gelerek protokolü imzaladık. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ALKÜ ailesine hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.