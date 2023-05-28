Alanya’da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Alanya’nın Demirtaş Mahallesi’nde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Alanya’nın Demirtaş Mahallesi Aras Beach Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya’dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Melahat U. (61) idaresindeki 34 HV 6279 plakalı otomobil, Seki Yolu’na dönüş yaptığı esnada, Alanya istikametinden Gazipaşa’ya seyir halinde olan Hüseyin U. (22) idaresindeki 07 BDF 970 otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 34 HV 6279 plakalı otomobil, Seki istikametinden yola katılmak için bekleyen Cemal Aziz A. (22) idaresindeki 07 AZZ 577 plakalı otomobile çarptı. 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında Melahat U. ve Hüseyin U. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tarafından yaralılar Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Demirtaş Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.