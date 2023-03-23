Alanya Belediyesi’nden Ramazan ayı boyunca iftar hizmeti

ANTALYA (İHA) – Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan ayı boyunca Eşgilik Düğün Salonu’nda 3 bin kişilik iftar yemeği verileceğini belirterek Doğu ve Batı mahallelerinde de iftar programlarında vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi. Tüm vatandaşları Ramazan Meydanı etkinliklerine davet eden Başkan Yücel, “Ramazan Meydanı etkinliklerinde kurulan stantların gelirlerinin tamamını depremzede vatandaşlarımız için kullanacağız” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, haftalık olağan encümen toplantısının ardından Ramazan ayı hazırlıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının tüm Türk ve İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Yücel, “Çok şükür yeniden Ramazan’ı Şerif’e kavuştuk. Tüm Alanya halkımızın, Türk ve İslam âleminin Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’ini tebrik eder, birlik ve beraberliğimizin daim olduğu, yardımlaşma ve sosyal dayanışmamızın arttığı bir Ramazan ayı geçirmeyi dilerim” dedi.

“5 bin 250 aileye gıda paketi ulaştırdık”

Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan için Alanya Belediyesi olarak tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten Başkan Yücel, “Ramazan ayında da sosyal yardım ve desteklerimizi arttırarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacağız. 5 bin 250 aileye gıda erzak paketlerimizi ulaştırdık. Paket dağıtımımız ihtiyaç ve taleplere göre Ramazan boyunca devam edecek” diye konuştu.

“Eşgilik Düğün Salonu’nda her gün 3 bin kişilik iftar vereceğiz”

“Her gün Eşgilik Düğün Salonumuzda iftar çadırımız kurulacak ve 3 bin kişilik iftar yemeği vereceğiz” diyen Başkan Yücel, “Ayrıca ramazan ayı içinde kentimizin farklı bölgelerinde doğuda Mahmutlar, batıda Avsallar ve Konaklı’da iftar yemeklerinde bölge halkımızla bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.

“Evden çıkamayanlara sıcak yemek ulaştırılacak”

Başkan Yücel, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce daha önceden tespiti yapılan ve yeni gelecek talepler çizgisinde ihtiyaç görülen engelli ve evinden çıkamayacak durumda olan vatandaşların evine Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirileceğini söyledi.

Geleneksel Ramazan Meydanı’nın gelirleri depremzedelere harcanacak

Ramazan ayının manevi iklimini yaşatan Geleneksel Ramazan Meydanı’nın da bugün itibariyle kurulduğunu yarın ise resmi açılışını gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Yücel, “Ramazan boyunca akşamları belediye binamız arkasındaki Geleneksel Ramazan Meydanı’nda etkinliklerimiz devam edecek. Bu yıl meydanımızın yiyecek-içecek stantlarından elde edilen tüm gelirlerini deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yararına kullanacağız. Bu anlamda da önem arz eden Ramazan Meydanı etkinliklerimize bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

Başkan Yücel’den Ramazan’da da deprem bölgesine yardım çağrısı

Alanya Belediyesi’nin deprem bölgelerine yardım için başlattığı konteyner ve çadır bağış kampanyasına tüm vatandaşları destek olmaya davet eden Başkan Yücel, “Ülke olarak çok büyük bir deprem felaketi ve ardından sel felaketi yaşadık. Ramazan yardımlaşma, birlik ve beraberlik ayı. Ülke ve millet olarak birbirimize destek olarak bu zor günleri birlikte aşacağız. Alanya Belediyesi olarak deprem bölgesine yardımlarımızı Ramazan ayında arttırarak devam edeceğiz. Konteyner ve çadır kampanyamız devam ediyor. Ramazanda yapacağı maddi yardım ve destekleri özellikle depremde her şeyini kaybeden vatandaşlarımıza göndermek isteyen vatandaşlarımız belediyemizin depremzedeler için başlattığı kampanyalara destek olabilirler” sözlerini kullandı.