Alanya Belediyesi yaşlıları yemekte ağırladı

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde Aliefendi Mahallesi sakinleri ile önce Alanya’nın tarihi noktalarını gezdi daha sonra ise öğle yemeğinde ağırladılar.

Alanya Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde Aliefendi Mahallesi’nin sakinlerini konuk etti. Alanya Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri eşliğinde yaklaşık 50 kişi için uzman personeller eşliğinde kültür turu düzenlendi. Alanya’nın tarihi mekanlarını birlikte gezen yaşlılar gezinin sonunda öğle yemeğinde ise Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel’in misafiri oldu. Alanya Öğretmenevi’nde misafirleri ağırlayan Başkan Yardımcısı Yüksel, onlarla sohbet ederek, taleplerini dinledi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yaşlılara yönelik çalışmalarından bahseden Yüksel, onlara en iyi ve en konforlu yaşam alanlarını sunmak adına çalıştıklarını belirtti.