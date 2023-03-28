Alanya Belediyesi, 3 kafeteryayı ihaleye çıkarıyor

Payallar–Türkler Sahil Düzenleme Projesi çerçevesinde oluşturduğu 3 kafeterya için kiralama ihalesi yapacak. 3 yıllık süreyi kapsayacak ihale 6 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Alanya Belediyesinin Konaklı, Payallar ve Türkler sahiline yeni bir kimlik kazandırmak için hayata geçirdiği sahil düzenleme projesi bünyesinde Payallar sahilinde vatandaşların günübirlik ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla oluşturduğu 3 kafeterya 6 Nisan Perşembe günü Encümen salonunda açık arttırma usulü ile ihale edilecek. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar Geçici Teminatı ve Cayma Tazminatını yatırıp istenen evrakları 5 Nisan 2023 günü Saat 16.00’ya kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekiyor.