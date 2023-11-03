CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, başarılı çalışmalarının karşılığında İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından şirketlerin net satış, ihracat miktarı, brüt katma değer gibi parametrelerin dikkate alınarak değerlendirildiği ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022’ listesinde 227. sırada yer aldıklarını söyledi.



Sarvan, “Böylesine önemli bir listede yer almaktan dolayı mutluyuz. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği Cumhuriyet'in 100. Yıl Ödülleri Töreninde de ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde yer aldığımız için ödülümüzü aldık. Başarılı çalışmalarımızı bu tarz ödüllerle taçlandırmak bizim için oldukça gurur verici. Antalya ve ülkemiz için kendimizi geliştirmeye, üretmeye ve ekonomimize katkı sağlamaya tüm hızımızla devam edeceğiz” dedi.



Sektör adına kazanımlar sağlamayı sürdüreceğiz

“Amacımız, ilerleyen süreçte adım adım yükselişimizi sürdürmek” diyen Sarvan, şöyle devam etti: "Sürdürülebilir bir büyüme ve yenilikçilik anlayışı doğrultusunda çalışıyoruz. AR-GE çalışmalarımıza devam ederek, katma değerli ürünlerimizle sektör adına kazanımlar sağlama hedefindeyiz. Kurulduğumuz günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da yolumuza daha da büyüyerek devam etmek istiyoruz. CW Enerji olarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakma hedefiyle güneş enerjisinden hayatımızın her alanında yararlanabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”