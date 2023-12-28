Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağı ANKA-3'ün teknik özellikleri

et Motorlu
7 ton Ağırlığında
0.7 Mach (800 km/s) Hızında
Düşük Radar İzine Sahip
Hava-Yer, Hava Hava Görevleri İcra Edebilme

Anka 3 Teknik Özellikleri:

Türkiye ve Katar bulut teknolojilerine öncülük edecek Türkiye ve Katar bulut teknolojilerine öncülük edecek

Anka ve Anka II SİHA ile Ortak Aviyonik mimari ve YKİ (Yer Kontrol İstasyonu)
Düşük Radar Görünürlüğü (Stealth)
Yüksek Hızda İntikal
Yüksek Faydalı Yük Kapasitesi
LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)
Max. Kalkış Ağırlığı: 6.500 kg
Faydalı Yük Kapasitesi: 1.200kg
Servis İrtifası: 40.000 ft
Dayanım: 10 saat @ 30kf
Seyir Hızı: 250kts/0.42Mach @ 30kf
Azami Hız: 425kts/0.7Mach @ 30kf