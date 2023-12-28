Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağı ANKA-3'ün teknik özellikleri

et Motorlu

7 ton Ağırlığında

0.7 Mach (800 km/s) Hızında

Düşük Radar İzine Sahip

Hava-Yer, Hava Hava Görevleri İcra Edebilme

Anka 3 Teknik Özellikleri:

Anka ve Anka II SİHA ile Ortak Aviyonik mimari ve YKİ (Yer Kontrol İstasyonu)

Düşük Radar Görünürlüğü (Stealth)

Yüksek Hızda İntikal

Yüksek Faydalı Yük Kapasitesi

LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)

Max. Kalkış Ağırlığı: 6.500 kg

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.200kg

Servis İrtifası: 40.000 ft

Dayanım: 10 saat @ 30kf

Seyir Hızı: 250kts/0.42Mach @ 30kf

Azami Hız: 425kts/0.7Mach @ 30kf