Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali yönünde yapılan başvuru talebini oy birliği ile reddetti.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin iptali için gözler Anayasa Mahkemesi’ne çevrilmişti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerinin yaralarını sarmak amacıyla finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne CHP itiraz etmiş, kararın iptali için de Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi ek MTV başvurusunu inceledi ve Kararını Verdi

Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu inceledi ve bugün açıklanan kararda ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali yönünde yapılan başvuru talebini oy birliği ile reddetti.