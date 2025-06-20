Toplu taşımacılıkta yenilikçi çözümler sunan Anadolu Isuzu, global büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) önde gelen ulaşım otoritesi olan RTA ile 70 adet AOS markalı körüklü Citiport 18 Class 2 model otobüsün teslimatını içeren yüksek hacimli bir ihracat anlaşmasına imza attı.

Toplam değeri 37,8 milyon dolar olan bu anlaşma, Anadolu Isuzu’nun bugüne kadar tek seferde gerçekleştirdiği en yüksek cirolu otobüs ihracatı niteliğini taşıyor. Teslimatların 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Küresel Rekabet Gücünü Büyüten Stratejik Bir Kazanım

Anlaşmanın imza töreni, 2025 yılında Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen UITP (Uluslararası Toplu Taşımacılık Birliği) Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi. Bu önemli gelişme, Anadolu Isuzu’nun sadece ürün ihracatını değil, küresel ölçekteki marka gücünü de pekiştirdiğini gösteriyor.

Anadolu Isuzu Uluslararası Satış Direktörü Murat Dedeoğlu, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Bu anlaşma, yalnızca ihracat rakamlarımız açısından değil; aynı zamanda küresel pazarlardaki mühendislik ve üretim yetkinliğimizin, farklı pazarlara özel ürün geliştirme kabiliyetimizin güçlü bir göstergesi olması açısından da büyük önem taşıyor. 40 yılı aşkın deneyimimizle, farklı coğrafyaların ihtiyaçlarına uygun özgün çözümler üretmeye devam edecek; yenilikçi ulaşım sistemlerine katkı sunmayı sürdüreceğiz.”

Dubai’ye Yeni Bir Toplu Taşıma Standardı Geliyor

Anadolu Isuzu’nun AOS markasıyla Dubai’ye özel olarak sunacağı körüklü Citiport 18 Class 2 model otobüsler; yüksek yolcu kapasitesi, enerji verimliliği ve gelişmiş yolcu konforu sunan teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Dubai’nin toplu taşıma altyapısına modern ve konforlu bir alternatif kazandıracak olan bu otobüsler, şehir içi ulaşımda yeni bir standart belirlemeye aday.