Gün boyunca altının kilogram fiyatı en düşük 6 milyon 936 bin lira, en yüksek 7 milyon 410 bin lira seviyelerini gördü. Bir önceki kapanış ise 7 milyon 260 bin lira olmuştu.

KMKTP’de altındaki toplam işlem hacmi 13,89 milyar lira, işlem miktarı ise 1.909,56 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 19,4 milyar lira seviyesinde kaydedildi.

Altın piyasasında bugün en çok işlem yapan kurumlar arasında Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Seren Döviz öne çıktı.

Altında bugün fiyat hareketleri: