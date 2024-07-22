Geçtiğimiz hafta tarihi rekorunu kıran gram altın yeni haftaya düşüşle başladı. Güvenli liman olarak görülerek talep gösterilen gram altın, tarihi zirvesini gördükten sonra kar satışları gerçekleşti. Altındaki hareketlilik iç piyasaya da hareketlilik olarak yansıdı. Kapalıçarşı’da gram altın 2 bin 580 liradan, çeyrek altın 4 bin 170 liradan, tam altın 16 bin 815 liradan işlem görüyor.

Altındaki hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı esnafı Hacı Koçak, ‘‘Sene başından beri vatandaşlar alış yönünde pozisyon alıyorlardı. Hızlı yükselişler görüldüğünde ise vatandaşlar kar satışı yapıyor. Vatandaşların alım satımı piyasayı çok fazla etkilemiyor. Uluslararası büyük fonların alım satımı altın fiyatlarında etkili oluyor’’ dedi.

‘’Enflasyondan korunmak isteyenler altına yöneliyor’’

Enflasyondan korunmak için vatandaşların altına yöneldiğini söyleyen Koçak, ‘’Geçtiğimiz hafta ons altın 2 bin 483 dolar seviyesini gördü. Bu seviyenin ardından bir gerileme görüldü. Bu gün ise ons altın 2 bin 400 dolar seviyelerinde. Enflasyondan korunmak isteyenler altına yöneliyor. Altın alarak yatırım yapan vatandaşlarımıza uzun vade tutmalarını öneriyoruz’’ diye konuştu.