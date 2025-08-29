Dün bir aydan uzun sürenin zirvesini gören ons altın, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin güçlenmesi ve doların zayıflamasıyla destek buluyor. Güne 3 bin 416 dolardan başlayan ons altın, gün içinde 3 bin 410 dolar seviyesinde işlem gördü.

Yurt İçi Fiyatlar Rekor Kırdı

İç piyasada gram altın 4 bin 522 liraya yükselerek tarihi seviyeye çıktı. Çeyrek altın 7 bin 353 liradan, Cumhuriyet altını ise 30 bin 235 liradan alıcı buluyor.

Yatırımcısına Büyük Kazanç Sağladı

Altın, yılbaşından bu yana yüzde 51 oranında değer kazanırken, son bir yıllık dönemde yatırımcısına yüzde 63’ün üzerinde getiri sağladı. Uzmanlar, Fed’in faiz indirim beklentisi ve küresel belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edebileceğini belirtiyor.