BIST 100 Endeksi

Borsa İstanbul’un en önemli göstergelerinden biri olan BIST 100 endeksi, geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izledi. Endeks, en düşük 10.357,09 puanı görürken, en yüksek 10.862,97 puan seviyelerine yükseldi. Haftayı ise, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,17’lik bir artışla 10.840,59 puandan tamamladı. Bu performans, yatırımcıların borsaya olan güvenini pekiştirdi.

Altın Yatırımı

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,10 oranında bir artış göstererek 3.524 liraya yükseldi. Altının son dönemdeki yükselişi, en güvenli liman olarak bilinen değerli metalin cazibesini artırdı.

Cumhuriyet Altını

Cumhuriyet altını da aynı şekilde yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Cumhuriyet altınının satış fiyatı, yüzde 2,98 oranında bir artışla 23.861 liraya çıktı. Altına olan talebin artışı, güvenli liman arayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gram Altın ve Çeyrek Altın

Gram altın, geçtiğimiz hafta 5.730 lira seviyelerinde işlem görürken, yüzde 3,02’lik bir artışla 5.903 liraya yükseldi. Çeyrek altının satış fiyatı ise aynı oranda artarak 5.903 liraya çıktı.

Dolar ve Euro

Dolar, geçtiğimiz hafta yüzde 0,62 artarak 36,6740 liraya çıkarken, euro ise yüzde 0,86 artışla 39,9220 liraya yükseldi. Döviz kuru artışı, yatırımcıların bu dönemde dövize olan ilgisinin artmasına neden oldu.

Yatırım Fonları ve Emeklilik Fonları

Yatırım fonları da haftalık bazda değer kazandı. Yatırım fonları yüzde 1,50 değer kazanırken, emeklilik fonları ise yüzde 1,27’lik bir artış gösterdi. Bu fonlar arasında en yüksek kazancı sağlayanlar ise yüzde 2,75 ile hisse senedi fonları oldu.

Sonuç ve Yatırımcı İçin Değerlendirme

Mart ayının ikinci haftasında altın ve dövizdeki artış dikkat çekerken, Borsa İstanbul da yatırımcısına kazandırdı. Yatırımcılar, ekonomik belirsizlikler karşısında güvenli liman arayışını sürdürdü ve altın ile dövize olan talepler arttı. Bununla birlikte, hisse senedi fonları ve yatırım fonları da kazanç sağladı. Yatırımcılar, gelecek dönemlerde de bu araçlara odaklanmayı sürdürebilir.

Yatırım yapmayı düşünenlerin, özellikle döviz ve altın gibi güvenli limanlara yönelmesi bekleniyor, ancak borsadaki potansiyel artışlar da göz ardı edilmemeli.