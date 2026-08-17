MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerini Türkgün Gazetesi'ne yaptı. Türkiye'nin terör sorununu tamamen gündeminden çıkarması gerektiğini belirten Bahçeli, sürecin devlet politikası ve milletin ortak iradesiyle yürütüldüğünü ifade etti.

Bahçeli, toplumun büyük bölümünün terörün sona ermesini istediğini belirterek, terörün Türkiye'nin siyasi ve sosyal hayatındaki etkisinin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Bahçeli’den Öcalan ve PKK mesajı

Süreç kapsamında yapılacak yasal düzenlemelerin bir af anlamına gelmediğini vurgulayan Bahçeli, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı yapıların silah bırakmasını temel şart olarak açıkladı.

Bahçeli, “PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi ön şarttır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamaları, “Terörsüz Türkiye” sürecinde silah bırakma ve örgütsel yapının sona erdirilmesine ilişkin beklentinin devam ettiğine işaret etti.

“Kapalı kapılar ardında pazarlık yok”

MHP lideri, süreçle ilgili kamuoyunda ortaya atılan pazarlık iddialarını da reddetti. Şehit ve gazilerin hatıralarına zarar verecek herhangi bir adımın söz konusu olmadığını belirten Bahçeli, yapılacak yasal ve idari düzenlemelerin af niteliği taşımadığını savundu.

Bahçeli, sürecin ilerleyebilmesi için gerekli hukuki ve idari adımların atılmasının önemine dikkat çekti.

Provokasyon uyarısı

Bahçeli açıklamasında sürece yönelik provokasyonlara karşı da uyarıda bulundu. “Terörsüz Türkiye” hedefinin sabote edilmesine izin verilmemesi gerektiğini belirten Bahçeli, toplumun dikkatli olması çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkanı, sürecin çarpıtılmasına ve kışkırtıcı girişimlere fırsat verilmemesi gerektiğini ifade ederek, terör ve bölücülüğün reddedildiği yeni bir siyasi ve toplumsal zeminin oluşturulmasını hedeflediklerini söyledi.

“Terörsüz Türkiye” hedefi

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefinin yalnızca siyasi bir projenin ötesinde, Türkiye'nin ortak hedefi olması gerektiğini belirtti. Sürecin başarıya ulaşması halinde Türkiye'nin güvenlik, istikrar ve birlik açısından yeni bir döneme gireceğini savunan Bahçeli, 2053 hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin “Lider Ülke” ve “Süper Güç” olması gerektiğini de yineledi.

Bahçeli'nin açıklamalarında öne çıkan başlık ise Öcalan ve PKK konusunda silah bırakmanın sürecin temel şartı olduğu ve yasal düzenlemelerin af anlamına gelmeyeceği mesajı oldu.