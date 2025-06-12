ABD’de dün açıklanan enflasyon verileri, Eylül ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentilerini artırdı. Bu gelişmenin yanı sıra, İran ile İsrail arasında tansiyonun yeniden tırmanacağına dair artan endişeler, yatırımcıları riskten kaçınma refleksiyle altına yönlendirdi.

Bu sabah itibarıyla spot altın, 3.377 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 0,54 artışla 3.372 dolar seviyesinde işlem görüyor. İç piyasada gram altın 4.251 TL’den alıcı bulurken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 7.013 TL, tam altın 27.921 TL ve cumhuriyet altını ise 27.916 TL’den satılıyor.

Teknik analizlere göre, ons altının 3.372 dolar direncini aşması halinde fiyatların 3.391 ile 3.413 dolar aralığına doğru tırmanması bekleniyor. Ancak bu seviyede tutunamaması durumunda olası bir geri çekilmede 3.353 ve 3.331 dolar seviyeleri destek noktaları olarak öne çıkıyor.

Ortadoğu’da Kriz Kapıda mı?

İsrail medyasında dün çıkan haberlere göre, Tel Aviv yönetiminin İran’a yönelik bir saldırıya çok yaklaştığı ve bu operasyonun önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından ABD yönetimi de Bağdat, Bahreyn ve Kuveyt’teki diplomatik temsilciliklerinden zorunlu olmayan personeli tahliye etmeye başladı. Bu adımlar, bölgede yeni bir kriz ihtimalini güçlendirdi.

Yatırımcılar, hem jeopolitik gerginlikleri hem de makroekonomik gelişmeleri yakından izlemeye devam ederken, altın piyasasında dalgalı seyrin sürmesi bekleniyor.