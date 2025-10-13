Zeytinyağının ve turizmin buluştuğu Ayvalık’ta, hasat heyecanı başladı. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, bu yılki rekolte beklentisinin yüksek olduğunu belirterek, “Ayvalık Zeytinyağı, Avrupa Birliği tescil süreci devam eden dünyanın en iyi üç zeytinyağından biri olarak gösteriliyor. 2025-2026 sezonu sızma zeytinyağlarımızın nefaseti ve kalitesi mükemmel” dedi.

200 bin tonluk stok, arz güvenliğini sağlıyor

Uçar, Türkiye genelinde 200-250 bin ton civarında zeytinyağı rekoltesi beklendiğini, geçtiğimiz yıldan devreden 200 bin tonluk stokla piyasada herhangi bir arz sıkıntısı yaşanmayacağını ifade etti. Türkiye’nin son iki sezonda zeytinyağı ihracatında önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Uçar, “2022-2023 döneminde 150 bin ton ile 725 milyon dolar, 2023-2024 döneminde ise 75 bin tonla 506 milyon dolar gelir sağladık. Ayvalık, hem üretim hem ihracatta bu başarının merkezinde yer alıyor” dedi.

Zeytinyağında lisanslı depoculuk ilk kez Ayvalık’ta

Zeytinyağında kaliteyi artırmak ve üretim sonrası saklama koşullarını iyileştirmek için yürütülen “Kuzey Ege’de Zeytinyağında Lisanslı Depoculuk” projesinde önemli bir aşamaya gelindiğini açıklayan Uçar, “Balıkesir Valiliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen proje için yer tahsisi tamamlandı. Türkiye’de ilk kez zeytinyağında lisanslı depoculuk Ayvalık’ta hayata geçecek” dedi.

ExpoAyvalık ile yeni fuarcılık dönemi

Ayvalık’ın sadece zeytinyağıyla değil, fuarcılıkta da adını duyurmayı hedeflediğini söyleyen Uçar, “2026’da Ayvalık, yalnızca Kuzey Ege’nin değil, Türkiye’nin de fuarcılıkta yeni adresi olacak. ExpoAyvalık markasıyla tarım, hayvancılık, gıda, turizm ve denizcilik sektörlerinde uluslararası ölçekte etkinlikler düzenleyeceğiz” dedi.

Turizmde yeni hedef: Avrupalı ve Çinli turistler

Zeytinyağının ardından Ayvalık’ın en önemli gelir kaynağının turizm olduğunu vurgulayan Uçar, “Ayvalık, iklimi, koyları, kırmızı mercanları, Cunda Adası’nın gastronomi kültürü ve tarihi dokusuyla yılın 12 ayı turizme açık bir kent. Her yıl 400 bine yakın misafir ağırlıyoruz, bayramlarda bu sayı 1 milyonu aşıyor. Şimdi hedefimiz, Avrupalı ve Çinli turistleri Ayvalık’a çekmek” diye konuştu.

Uçar, Edremit Kocaseyit Havalimanı’nın daha aktif kullanılmasıyla birlikte bölgenin turizm potansiyelinin artacağına dikkat çekti.

Sıfır atık mutfak projesi başladı

Ayvalık Ticaret Odası, turizmde çevre duyarlılığı konusunda da öncülük ediyor. “Sıfır Atık Mutfak Ayvalık” projesiyle gıda israfının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyleyen Uçar, “Oteller, restoranlar ve kafelerde atıkları azaltmak için çalışıyoruz. Bu sayede hem işletme giderleri düşüyor hem de sürdürülebilir gastronomi destekleniyor” dedi.

Hasat festivali 16 Ekim’de başlıyor

1970’ten bu yana kutlanan Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali, bu yıl 20. kez “Turizmin Değeri Zeytinyağının Başkenti Ayvalık’ta Buluşalım” sloganıyla düzenlenecek.

Ayvalık Ticaret Odası, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek festivalde; zeytinyağı ve zeytin pazarı, gastronomi etkinlikleri, paneller, turizm aktiviteleri ve sektörel buluşmalar yer alacak.

Uçar, “Festivalimiz Ayvalık’ın iki ekonomik değeri olan zeytinyağı ve turizm üzerine kurulu. Bu toprakların bereketini ve kültürel zenginliğini paylaşmak için herkesi Ayvalık’a bekliyoruz” dedi.