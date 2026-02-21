Abone Bağlantı Bedeli: İade ve Süre Netleşti

Bağlantı bedeli, sözleşme yapılırken bir defa alınacak.

Servis hattı yapımına başlanmışsa iade yok.

Yapıma başlanmamışsa, başvuru üzerine 5 iş günü içinde iade edilecek.

Aynı adresten daha önce bağlantı bedeli alınmışsa tekrar alınamayacak.

Servis hattı en geç 30 gün içinde tamamlanacak.

Tüketici isterse bu süre 90 güne kadar uzatılabilecek.

90 gün içinde gaz verilemezse para iade edilecek.

Bağlantı bedeli kredi kartına 6 taksite kadar bölünebilecek.

Kombi ve Cihaz Değişiminde Kolaylık

Kombi veya yakıcı cihaz değişiminde;

Cihazın tipi ve kapasitesi değişmiyorsa yeni proje çizilmeyecek.

Yetkili firma form dolduracak, dağıtım şirketi kontrol edecek.

Onay sonrası gaz açılacak.

Abonelikte Yeni Kurallar

İlk abonelikte gerekli belgeler ve güvence bedeli sonrası sözleşme yapılacak.

Aynı adreste yeni abonelikte gaz açma işlemi 4 iş günü içinde yapılacak.

Vergi numarası ve ticaret sicil bilgileri sistem üzerinden doğrulanacak.

Resmî kurum tarafından kapatılan bir abonelik varsa, yeni sözleşme için ilgili kurumdan yazılı onay gerekecek.

Güvence Bedeli (Depozito) Düzenlemesi

Mekanik sayaç kullananlardan güvence bedeli alınabilecek.

Ödeme peşin ya da en az 6 taksit şeklinde yapılabilecek.

Ön ödemeli sayaç kullananlardan güvence bedeli alınmayacak.

İbadethaneler, cemevleri, bazı kamu kurumları ve sosyal yardım alan hanelerden güvence bedeli alınmayacak.

Sayaç ve Arızalarda 24 Saat Kuralı

Sayaç takma-sökme işlemlerini sadece dağıtım şirketi yapacak.

Sayaçlar tüketiciye teslim edilmeyecek.

Arıza bildirimi sonrası sorun en geç 24 saat içinde giderilecek.

Sayaca müdahale eden tüketici zararı karşılayacak.

Sayaç Okuma ve Tüketim Hesabı Değişti

Sayaç arızalıysa:

Son iki yılın aynı dönem ortalaması baz alınacak.

Benzer tüketicilerle kıyaslama yapılacak.

Fazla tahakkuk varsa mahsuplaşma yapılacak.

Gazı Kesilen Abonelere 24 Saatte Açma

Borç veya diğer nedenlerle gaz kesildiyse;

Yükümlülük yerine getirildiğinde 24 saat içinde gaz yeniden verilecek.

Bazı durumlarda sayaç açma-kapama bedeli alınacak.

Borç Bildirimi Artık Çifte Uyarı ile

Abone borcunu 3 ay ödemezse:

Sözleşme feshi öncesi en az iki farklı yöntemle (SMS, e-posta, telefon, ihbarname gibi) bildirim yapılacak.

Aynı kural, güvence bedeli taksitini 3 ay ödemeyenler için de geçerli.

Fatura Süresi Uzatıldı

Fatura, son ödeme tarihinden en az 10 gün önce gönderilecek.

Ödeme süresi hiçbir şekilde 5 iş gününden az olmayacak.

Dağıtım şirketi hatası nedeniyle uzun okuma aralığı oluşursa borç en az 4 taksitte ve faizsiz tahsil edilecek.

Kısa okuma yapılırsa ödeme süresi en az 25 gün olacak.

Kaçak Kullanıma Sıkı Denetim

Sayaç veya regülatöre müdahale kaçak sayılacak.

Akıllı sayaç ve uzaktan okuma sistemleri yaygınlaştırılabilecek.

Kaçak tespitinde somut belge şartı aranacak.

Dağıtım Şirketlerine Yeni Yükümlülükler

Her dağıtım bölgesinde en az 1 işletme binası kurulacak.

Tüm arşivler dijital ortama aktarılacak.

Veriler şirket bazında ayrı ve güvenli tutulacak.

Acil çağrı merkezlerinde telefona en geç 3. çalışta insan cevap verecek.

Afet durumunda şirketler birbirine destek verebilecek.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte hem tüketicinin korunması hem de doğal gaz hizmetinin daha hızlı ve şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.