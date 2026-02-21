İLGİLİ RESMİ GAZETE YAYINI

Abone Bağlantı Bedeli: İade ve Süre Netleşti

  • Bağlantı bedeli, sözleşme yapılırken bir defa alınacak.

  • Servis hattı yapımına başlanmışsa iade yok.

  • Yapıma başlanmamışsa, başvuru üzerine 5 iş günü içinde iade edilecek.

  • Aynı adresten daha önce bağlantı bedeli alınmışsa tekrar alınamayacak.

  • Servis hattı en geç 30 gün içinde tamamlanacak.

  • Tüketici isterse bu süre 90 güne kadar uzatılabilecek.

  • 90 gün içinde gaz verilemezse para iade edilecek.

  • Bağlantı bedeli kredi kartına 6 taksite kadar bölünebilecek.

Kombi ve Cihaz Değişiminde Kolaylık

Kombi veya yakıcı cihaz değişiminde;

Abonelikte Yeni Kurallar

  • İlk abonelikte gerekli belgeler ve güvence bedeli sonrası sözleşme yapılacak.

  • Aynı adreste yeni abonelikte gaz açma işlemi 4 iş günü içinde yapılacak.

  • Vergi numarası ve ticaret sicil bilgileri sistem üzerinden doğrulanacak.

  • Resmî kurum tarafından kapatılan bir abonelik varsa, yeni sözleşme için ilgili kurumdan yazılı onay gerekecek.

Güvence Bedeli (Depozito) Düzenlemesi

  • Mekanik sayaç kullananlardan güvence bedeli alınabilecek.

  • Ödeme peşin ya da en az 6 taksit şeklinde yapılabilecek.

  • Ön ödemeli sayaç kullananlardan güvence bedeli alınmayacak.

  • İbadethaneler, cemevleri, bazı kamu kurumları ve sosyal yardım alan hanelerden güvence bedeli alınmayacak.

Sayaç ve Arızalarda 24 Saat Kuralı

  • Sayaç takma-sökme işlemlerini sadece dağıtım şirketi yapacak.

  • Sayaçlar tüketiciye teslim edilmeyecek.

  • Arıza bildirimi sonrası sorun en geç 24 saat içinde giderilecek.

  • Sayaca müdahale eden tüketici zararı karşılayacak.

Sayaç Okuma ve Tüketim Hesabı Değişti

Sayaç arızalıysa:

  • Son iki yılın aynı dönem ortalaması baz alınacak.

  • Benzer tüketicilerle kıyaslama yapılacak.

  • Fazla tahakkuk varsa mahsuplaşma yapılacak.

Gazı Kesilen Abonelere 24 Saatte Açma

Borç veya diğer nedenlerle gaz kesildiyse;

  • Yükümlülük yerine getirildiğinde 24 saat içinde gaz yeniden verilecek.

  • Bazı durumlarda sayaç açma-kapama bedeli alınacak.

Borç Bildirimi Artık Çifte Uyarı ile

Abone borcunu 3 ay ödemezse:

  • Sözleşme feshi öncesi en az iki farklı yöntemle (SMS, e-posta, telefon, ihbarname gibi) bildirim yapılacak.

Aynı kural, güvence bedeli taksitini 3 ay ödemeyenler için de geçerli.

Fatura Süresi Uzatıldı

  • Fatura, son ödeme tarihinden en az 10 gün önce gönderilecek.

  • Ödeme süresi hiçbir şekilde 5 iş gününden az olmayacak.

  • Dağıtım şirketi hatası nedeniyle uzun okuma aralığı oluşursa borç en az 4 taksitte ve faizsiz tahsil edilecek.

  • Kısa okuma yapılırsa ödeme süresi en az 25 gün olacak.

Kaçak Kullanıma Sıkı Denetim

  • Sayaç veya regülatöre müdahale kaçak sayılacak.

  • Akıllı sayaç ve uzaktan okuma sistemleri yaygınlaştırılabilecek.

  • Kaçak tespitinde somut belge şartı aranacak.

Dağıtım Şirketlerine Yeni Yükümlülükler

  • Her dağıtım bölgesinde en az 1 işletme binası kurulacak.

  • Tüm arşivler dijital ortama aktarılacak.

  • Veriler şirket bazında ayrı ve güvenli tutulacak.

  • Acil çağrı merkezlerinde telefona en geç 3. çalışta insan cevap verecek.

  • Afet durumunda şirketler birbirine destek verebilecek.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte hem tüketicinin korunması hem de doğal gaz hizmetinin daha hızlı ve şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.