İLGİLİ RESMİ GAZETE YAYINI
Abone Bağlantı Bedeli: İade ve Süre Netleşti
-
Bağlantı bedeli, sözleşme yapılırken bir defa alınacak.
-
Servis hattı yapımına başlanmışsa iade yok.
-
Yapıma başlanmamışsa, başvuru üzerine 5 iş günü içinde iade edilecek.
-
Aynı adresten daha önce bağlantı bedeli alınmışsa tekrar alınamayacak.
-
Servis hattı en geç 30 gün içinde tamamlanacak.
-
Tüketici isterse bu süre 90 güne kadar uzatılabilecek.
-
90 gün içinde gaz verilemezse para iade edilecek.
-
Bağlantı bedeli kredi kartına 6 taksite kadar bölünebilecek.
Kombi ve Cihaz Değişiminde Kolaylık
Kombi veya yakıcı cihaz değişiminde;
-
Cihazın tipi ve kapasitesi değişmiyorsa yeni proje çizilmeyecek.
-
Yetkili firma form dolduracak, dağıtım şirketi kontrol edecek.
-
Onay sonrası gaz açılacak.
Abonelikte Yeni Kurallar
-
İlk abonelikte gerekli belgeler ve güvence bedeli sonrası sözleşme yapılacak.
-
Aynı adreste yeni abonelikte gaz açma işlemi 4 iş günü içinde yapılacak.
-
Vergi numarası ve ticaret sicil bilgileri sistem üzerinden doğrulanacak.
-
Resmî kurum tarafından kapatılan bir abonelik varsa, yeni sözleşme için ilgili kurumdan yazılı onay gerekecek.
Güvence Bedeli (Depozito) Düzenlemesi
-
Mekanik sayaç kullananlardan güvence bedeli alınabilecek.
-
Ödeme peşin ya da en az 6 taksit şeklinde yapılabilecek.
-
Ön ödemeli sayaç kullananlardan güvence bedeli alınmayacak.
-
İbadethaneler, cemevleri, bazı kamu kurumları ve sosyal yardım alan hanelerden güvence bedeli alınmayacak.
Sayaç ve Arızalarda 24 Saat Kuralı
-
Sayaç takma-sökme işlemlerini sadece dağıtım şirketi yapacak.
-
Sayaçlar tüketiciye teslim edilmeyecek.
-
Arıza bildirimi sonrası sorun en geç 24 saat içinde giderilecek.
-
Sayaca müdahale eden tüketici zararı karşılayacak.
Sayaç Okuma ve Tüketim Hesabı Değişti
Sayaç arızalıysa:
-
Son iki yılın aynı dönem ortalaması baz alınacak.
-
Benzer tüketicilerle kıyaslama yapılacak.
-
Fazla tahakkuk varsa mahsuplaşma yapılacak.
Gazı Kesilen Abonelere 24 Saatte Açma
Borç veya diğer nedenlerle gaz kesildiyse;
-
Yükümlülük yerine getirildiğinde 24 saat içinde gaz yeniden verilecek.
-
Bazı durumlarda sayaç açma-kapama bedeli alınacak.
Borç Bildirimi Artık Çifte Uyarı ile
Abone borcunu 3 ay ödemezse:
-
Sözleşme feshi öncesi en az iki farklı yöntemle (SMS, e-posta, telefon, ihbarname gibi) bildirim yapılacak.
Aynı kural, güvence bedeli taksitini 3 ay ödemeyenler için de geçerli.
Fatura Süresi Uzatıldı
-
Fatura, son ödeme tarihinden en az 10 gün önce gönderilecek.
-
Ödeme süresi hiçbir şekilde 5 iş gününden az olmayacak.
-
Dağıtım şirketi hatası nedeniyle uzun okuma aralığı oluşursa borç en az 4 taksitte ve faizsiz tahsil edilecek.
-
Kısa okuma yapılırsa ödeme süresi en az 25 gün olacak.
Kaçak Kullanıma Sıkı Denetim
-
Sayaç veya regülatöre müdahale kaçak sayılacak.
-
Akıllı sayaç ve uzaktan okuma sistemleri yaygınlaştırılabilecek.
-
Kaçak tespitinde somut belge şartı aranacak.
Dağıtım Şirketlerine Yeni Yükümlülükler
-
Her dağıtım bölgesinde en az 1 işletme binası kurulacak.
-
Tüm arşivler dijital ortama aktarılacak.
-
Veriler şirket bazında ayrı ve güvenli tutulacak.
-
Acil çağrı merkezlerinde telefona en geç 3. çalışta insan cevap verecek.
-
Afet durumunda şirketler birbirine destek verebilecek.
Bu yeni düzenlemelerle birlikte hem tüketicinin korunması hem de doğal gaz hizmetinin daha hızlı ve şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.