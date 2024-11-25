Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda faaliyet gösteren ASELSAN Sivas, Gündüz Görüş Periskop Sistemleri ile de kendini ispatladı. ALTAY tankları için üretilen sistemlerin ilk teslimatı bugün gerçekleştirildi. ASELSAN Sivas Genel Müdürü Dr. İhsan Özsoy, ASELSAN Sivas Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yıldırım, BMC Genel Müdürü Mehmet Karaaslan ve BMC Genel Müdür Yardımcısı Caner Şahin’in katılımı ile teslim töreni Sivas’ta yapıldı.



BMC’nin desteğiyle üretildi

ASELSAN Sivas Genel Müdürü Dr. İhsan Özsoy yaptığı konuşmada, “Bugün ALTAY tankları için ürettiğimiz periskop sistemlerinin üretimini tamamladık ve BMC firmamıza teslimini gerçekleştiriyoruz. Burada gördüğünüz periskop sistemleri ALTAY tankının içerisinden dışarıyı gözetleyebildiğimiz gündüz görüş sistemleri. Bunların üretimi tamamen yerli ve milli olarak Sivas’ta yapıldı. İlk ürün testlerini tamamladıktan sonra teslimat aşamasına geldik. BMC firmamızın desteğiyle yerli ve milli bu ürünü geliştirdik. Kendilerinin desteği ile yerli ve milli bu ürünü geliştirip Türkiye’nin envanterine kattık ve ALTAY tanklarında kullanacağız. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.



ALTAY’ı kangallar koruyacak

ASELSAN Sivas Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yıldırım, BMC yetkililerine bir çift kangal yavrusu hediye ederek, “Gurur duyduğumuz ALTAY tanklarının gözlerini Sivas’taki bu tesiste kendi mühendislerimizle ürettik. Türkiye’nin yerli ve milli tankının gözleri Sivas’ta üretiliyor. Tanklarımızın üretildiği tesisleri de kangallarımızın gözleri koruyacak” ifadelerini kullandı.



Yerli ve milli periskop sistemleri TSK’ya hizmet verecek

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan birçok zırhlı araçta da kullanılan periskop sistemleri, milli ana muharebe tankı ALTAY’ın kritik unsurlarından biri olacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modern savunma ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı. Zırhlı araçlarda kullanılan Gündüz Görüş Periskop Sistemleri, tank mürettebatına geniş görüş açısı, yüksek doğrulukla tespit yeteneği ve etkili gözetleme imkânı sunuyor. Sistem, görev sırasında hem güvenliği hem de operasyonel etkinliği destekleyerek sahadaki askerlere stratejik avantajlar sağlayacak. Gündüz Görüş Periskop Sistemleri, askerlerin sahada ihtiyaç duyduğu üstün gözetleme kabiliyetini sağlamanın yanı sıra, operasyonel başarının artırılmasına da imkan tanıyacak.