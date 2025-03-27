Avrasya’daki güçlü lojistik altyapısıyla dikkati çeken Almark Logistics, bölgenin en büyük lojistik fuarları arasında gösterilen TransRussia 2025 Fuarı’nda Rusya, BDT, Avrupa ve Türkiye’den çok sayıda firmayla yeni iş bağlantıları kurdu.

Almark Logistics Genel Müdürü Onur Güvenler, 20’den fazla ülkeden lojistik şirketlerinin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, Avrupa ve Asya ülkelerinden gelen çok sayıda ithalat-ihracat firması ve lojistik şirketi yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

“Avantajlı lojistik çözümlerimizi, dış ticaret ve uluslararası taşımacılık sektörü temsilcilerine tanıtma fırsatı bulduk.” diyen Güvenler, Türkiye çıkışlı ve varışlı hatlarının yanı sıra başta Rusya olmak üzere BDT ve AB ülkeleri arasındaki üçüncü ülke taşımaları hakkında da sektör profesyonellerine bilgi verdiklerini aktardı.

“BDT ile AB’nin ticaret hacmi 200 milyar avroyu aşabilir”

Güvenler, Rusya'nın, Ukrayna ile ateşkes ya da barış anlaşması imzalamasının gündemde olduğunu hatırlattı. Bu durumda Rusya’nın, AB başta olmak üzere dünyanın geri kalanıyla ticaret hacminin ciddi olarak artabileceğini belirten Güvenler, “BDT ülkelerinin ticaret hacminin, orta ve uzun vadede Türkiye ile 100 milyar doları, AB ile de 200 milyar avroyu aşabileceğini düşünüyoruz.” dedi.

Güvenler, artan ticaretin lojistik sektörüne de önemli fırsatlar sunacağını, Ukrayna’daki olası barışın ardından Odessa Limanı’nın faal hale gelebileceğini dile getirdi. Türkiye’nin yanı sıra Rusya ve Ukrayna’da şirketleri olduğuna dikkati çeken Güvenler, şunları da kaydetti:

“Karadeniz limanları ile BDT, Avrasya ve Avrupa ülkelerinde yaygın bir lojistik ağ kurduk. Rusya ve BDT ülkeleri başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin dilini iyi konuşan ve yasal mevzuatına hakim tecrübeli bir ekiple hizmet veriyoruz. Multimodal, deniz yolu, demir yolu ve kara yolu ile hemen her sektöre hizmet veriyoruz. Araç-ekipman filomuz ve geniş tedarikçi ağımızla bölgeye en hakim lojistik şirketlerinden biriyiz.”