Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından açıklanan verilere göre, geçen yıl 351 bin 915 kişi ülkeye iltica başvurusu yaptı. Bir önceki yıl bu rakam 244 bin 132 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

BAMF açıklamasına göre geçen yılki toplam başvuruların 22 bin 603'ü Almanya'da doğan bir yaşın altındaki çocukları kapsadı.

Türkiye'den gelenler ikinci sırada

Almanya’ya iltica başvurusu yapanlar içinde 104 bin 561 ile Suriye vatandaşları ilk sırada bulunurken, ikinci sırada 62 bin 624 başvuruyla Türk vatandaşları, üçüncü sıradaysa 53 bin 582 başvuruyla Afganlar yer aldı.

Göç konusu, Alman siyasetinde en önemli sorunlar arasında yer alırken muhalefetteki aşırı sağcı partiler Başbakan Olaf Scholz’un koalisyon hükümetini konuyla ilgili etkili tedbirler almamakla suçluyor.

Geçen yılın sonlarında Scholz ve 16 eyaletin yöneticisi, ülkeye akın eden yüksek sayıdaki göçmeni engellemek için yeni ve daha katı önlemler üzerinde anlaşmıştı.

Buna göre, iltica prosedürlerinin hızlandırılması, sığınmacılara yönelik yardımların kısıtlanması ve AB'den daha fazla mali yardım alınmasını içeren girişimlerin artırılması öngörülüyor.

Savaş sonrası Ukrayna'dan gelenler

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından bu ülkeden Almanya’ya gelenlerin sayısı 1 milyonu geçmişti.

Almanya, 2015 ila 2016 yılları arasında ise Suriye, Irak ve Afganistan’da ülkelerindeki çatışmalardan kaçan 1 milyonun üzerinde göçmene kapılarını açmıştı.