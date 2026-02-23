Sürdürülebilir modeliyle dikkat çeken proje, özellikle düşük gelirli aileler için önemli bir gelir kapısı oluşturdu.

Her Yıl 60 Yeni Yetiştiriciye Destek

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında her yıl 60 yetiştiriciye, 24 dişi ve 1 erkek olmak üzere toplam 25 küçükbaş hayvan teslim ediliyor. Destek paketinde ayrıca 4 ton yem ile bir yıllık aşı hizmeti de yer alıyor.

Proje, kırsalda yaşayan, 25-45 yaş aralığında, maddi geliri düşük ve sürüsünü büyütmek isteyen üreticilere yönelik olarak uygulanıyor.

13 İlçede 360 Yetiştiriciye Ulaşıldı

Uygulama kapsamında bugüne kadar Anamur’dan Tarsus’a kadar 13 ilçede 360 yetiştiriciye hayvan teslim edildi. En fazla destek verilen ilçeler arasında 88 yetiştirici ile Tarsus, 45 yetiştirici ile Silifke ve 44’er yetiştirici ile Erdemli ve Toroslar yer aldı.

Proje sayesinde hem bölgedeki küçükbaş hayvan varlığı artırıldı hem de kırsalda istihdam güçlendirildi.

Sürdürülebilir Modelle Bütçeye Yük Azaldı

Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri ise döngüsel yapısı oldu. Destek alan yetiştiriciler, 5 yıl içerisinde doğumlarla sürüyü büyütüp 25 küçükbaşı yeni üreticilere devrediyor.

Bu model sayesinde:

2022’de 556,

2023’te 1.180,

2024 ve 2025 yıllarında ise 1.500 küçükbaş hayvan yeni yetiştiricilere aktarıldı.

Son iki yıldır belediye bütçesinden damızlık hayvan alımı yapılmadan proje kendi içinde sürdürülebilirliğini sağladı.

Kadın Üreticiler Ön Planda

Projeden yararlananların önemli bölümünü kadın üreticiler oluşturuyor. Tarsus’un Küçükkösebalcı Mahallesi’nde yaşayan Seda Yeni de destek alan isimlerden biri.

Teslim edilen hayvanların büyük kısmının gebe olduğunu belirten Yeni, kısa sürede sürüsüne 7 kuzu daha eklendiğini ifade etti. Tarımsal üretimde yaşadıkları gelir kaybını hayvancılıkla telafi etmeyi hedeflediklerini belirten Yeni, projenin aile bütçelerine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Kırsalda Üretim ve İstihdama Katkı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma hamlesi olarak yürüttüğü proje, yalnızca hayvan desteği sunmakla kalmıyor; yem, aşı ve teknik destekle üreticinin yanında duruyor.

7 yılda ulaşılan 9 bin küçükbaş ve 1.440 ton yem desteğiyle proje, kırsalda ekonomik canlılığı artırırken, uzun vadeli sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmasıyla da Türkiye’ye örnek gösteriliyor.