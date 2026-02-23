Nielsen, “Bizde vatandaşlara ücretsiz tedavi sunan bir kamu sağlık sistemi var. Bu bilinçli bir tercihtir” diyerek öneriye ihtiyaç duymadıklarını vurguladı.

Başbakan Nielsen, Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, “Başkan Trump’ın Grönland’a bir ABD hastane gemisi gönderme fikri not edilmiştir. Ancak sosyal medyada rastgele çıkışlar yapmak yerine bizimle doğrudan temas kurulmasını tercih ederiz” ifadelerini kullandı.

Grönland yönetimi, ABD ile diyalog ve iş birliğine açık olduklarını belirtirken, sağlık alanında dış müdahaleye gerek olmadığının altını çizdi.

Trump: “Büyük Bir Hastane Gemisi Göndereceğiz”

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte Grönland’a büyük bir hastane gemisi göndermek için çalıştıklarını duyurmuştu.

Trump paylaşımında, “Hasta olan ve orada bakımı yapılmayan birçok insanla ilgilenmek üzere Grönland’a büyük bir hastane gemisi göndereceğiz. Yolda” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Beyaz Saray ve Louisiana Valiliği, söz konusu yardımın Danimarka ya da Grönland tarafından talep edilip edilmediğine ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Arktik ve Grönland Vurgusu

Trump, Arktik Bölgesi’nin ABD açısından askeri ve stratejik önemine sık sık dikkat çekiyor. Bölgedeki enerji kaynakları ve kritik minerallerin ABD’nin ekonomik ve ulusal güvenlik çıkarları açısından büyük önem taşıdığını savunan Trump, daha önce Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland’ı satın almak istediğini açıklamıştı.

Bu çıkış, Danimarka ve Avrupa liderleri tarafından sert şekilde reddedilmiş, Grönland’ın “satılık olmadığı” vurgulanmıştı.