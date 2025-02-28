2023 yılında yayınladıkları sürdürülebilirlik raporunda 2030 yılına kadar karbon salınımlarını %50 oranında azaltmayı hedeflediğini açıklayan Alışan Lojistik, bu doğrultuda birçok projede yer almaya devam ediyor. Son olarak, Çevreci Çocuk Eğitim Yayınları tarafından "Temizlik, kirletmemekle başlar; kirletmemek ise bilinçle mümkündür. Bu bilinç, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimiyle sağlanır." mottosuyla sürdürülen çalışmaların bir etabı olan “Çevreci İşletmeler Çocuklarla El Ele” projesine sunduğu destekle Gebze Güzeller OSB’de Sıfır Atık Ödülü’ne layık görülen işletmeler arasında yerini aldı.

“Çevreci İşletmeler Çocuklarla El Ele” projesi kapsamında, 14 yıldır Çevreci Çocuk Eğitim Yayınları tarafından Türkiye genelinde 3,5 milyon çocuğa ulaştırılan "Çeço Çevreci Çocuk Eğitim Seti" sıfır atık, doğa ve çevre bilinci konularında farkındalık yaratmayı, çocukların doğayı koruma bilinciyle yetişmelerini amaçlarken geleceğe daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya bırakma hedefini destekliyor.

Projeye 2024 yılında dahil olan Alışan Lojistik geçtiğimiz hafta Güzeller OSB’ de Gebze Kaymakamı Sn. Mehmet Ali Yiğit, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Adem Ceylan ve Bölge Müdürü Sn. Tufan Saat’ın da katılımıyla gerçekleşen “Çevre ve İnsan” konferansının sonunda yer alan Sıfır Atık Ödül Töreni’nde gerek söz konusu projeye sunduğu destek için gerekse bugüne kadar sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak için gerçekleştirdiği tüm projeler için ödüle layık görüldü.

Ödüle ilişkin açıklama yapan Alışan Lojistik CEO'su Damla Alışan, “Çocuklar, yarının dünyasını şekillendirecek en değerli varlıklarımızdır. Çocuklarda sıfır atık bilincini geliştirmek amacıyla katıldığımız bu anlamlı projede, geleceğimizin koruyucuları olan çocuklarımız için erken yaştaki eğitimin toplumlar üzerindeki etkisinin bilincindeyiz. Onlara sıfır atık bilincini aşılamak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü yaklaşırken, sürdürülebilir bir dünya yaratma hedefi doğrultusunda projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi, gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakma konusundaki kararlılığımızı da her zaman koruyacağımızın altını tekrar çizmek isterim.” dedi.