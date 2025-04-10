Türkiye’nin önde gelen lojistik çözüm sağlayıcısı Alışan Lojistik, artan müşteri taleplerine daha etkin yanıt verebilmek ve operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla depo yatırımlarına hız verdi. Son olarak, Gebze, Muallimköy’de E-5 karayoluna cephesi ile konumlanan yeni lojistik merkezi, toplamda 23.000 m²’likalanıyla, şirketin bölgedeki hizmet ağını daha da güçlendirecek.

Geniş Depolama Alanı ve Modern Altyapı

Toplam 33.000 Euro paletlik depolama kapasitesi ve 20 rampası ile dikkat çeken söz konusu yatırım, Alışan Lojistik’in 2025 yılı içindeki büyüme stratejisi kapsamında attığı önemli adımlardan biri olma özelliği taşıyor. Modern altyapısı, gümrüklü ve serbest depolama imkânı, yüksek raflı ve küçük parça depolama çözümleri, katma değerli lojistik hizmetleri, 7/24 güvenlik ve kamera sistemleri ile donatılan depo, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Stratejik Konum

Konuya ilişkin açıklama yapan Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan, “2025 depo yatırımlarına hız verdiğimiz bir yıl olmaya devam ediyor. Müşterilerimizden gelen yoğun talep ve pazardaki hızlı değişim, bu alandaki adımlarımızı hızlandırmamızı kaçınılmaz hale getirdi. Rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda, daha hızlı teslimat ve daha esnek çözümler sunabilmek için lojistik ağımızı güçlendiriyoruz. Yeni yatırımlarımız sayesinde hem müşteri memnuniyetini artıracağız hem de sektördeki liderliğimizi pekiştireceğiz” dedi. Yeni depo yatırımlarında lokasyon seçimini yaparken, operasyonel verimlilik ve müşteri yakınlığının kendileri için önemine değinen Damla Alışan sözlerine, “Gebze, Muallimköy bu açıdan önemli avantajlar sağlıyor. Dilovası Limanları’na sadece 15 dakika(8 km) mesafedeyiz; bu da özellikle ithalat ve ihracat yüklemelerimizde zaman kazandırıyor. Aynı şekilde, Gebze Organize Sanayi Bölgeleri'ne yalnızca 10 dakikada ulaşabiliyor olmamız, müşterilerimizin tedarik zincirlerine doğrudan ve hızlı bir entegrasyon imkânı sunuyor. Bu stratejik konum sayesinde, bölgesel dağıtım süreçlerimizi hızlandırıyor, operasyonel maliyetlerimizi optimize ediyor ve müşterilerimize daha rekabetçi çözümler sunabiliyoruz” şeklinde devam etti.