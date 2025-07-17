İş yapış biçiminden çevresel sorumluluğa, çalışan haklarından teknolojik adaptasyona kadar geniş bir perspektifle hazırlanan rapor, şirketin sürdürülebilir gelecek hedeflerini ve bu yolda attığı somut adımları ortaya koyuyor.

Sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını ölçülebilir sonuçlarla ortaya koyan Alışan Lojistik, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. İnsan odaklı yaklaşım, çevreye değer veren hizmet anlayışı ve sürdürülebilir hizmet başlıklarının öne çıktığı söz konusu rapor, operasyonlarında Alışan Lojistik’in sürdürülebilirliği nasıl merkezine aldığı, çevresel etkilerini nasıl azalttığı, topluma olan katkılarını ve etik yönetim anlayışını ortaya koyuyor.

Enerji, Emisyon ve Operasyonel Dönüşümde Ölçülebilir Sonuçlar

Alışan Lojistik, 2024 yılı boyunca çevresel hedeflerini operasyonel süreçlerine entegre ederek enerji verimliliği, emisyon azaltımı ve dijitalleşme alanlarında somut sonuçlar elde etti. Karbon emisyonlarında %16,08’lik düşüş sağlanırken; çevreci filo dönüşümü, kağıtsız sistemlere geçiş ve tesis bazlı enerji yatırımları sürdürülebilirlik performansına doğrudan katkı sundu. Konya tesisinde başlatılan güneş enerjisi yatırımıyla elektriğin %25’i yenilenebilir kaynaklardan karşılanmaya başlandı. Şirket, bu dönüşümün 2030’a kadar tüm tesislerin en az %50’sine yayılmasını hedefliyor.

Yılın bir diğer öne çıkan başlığı ise iş sağlığı ve güvenliği oldu. Alışan Lojistik, 2024 yılı boyunca sıfır ölümcül ve engelleyici iş kazası hedefini eksiksiz şekilde gerçekleştirdi. Kaza şiddet oranında %84,57 oranında düşüş sağlanırken, iş güvenliği eğitim süreleri %75 artırıldı. Öte yandan, HRWEB sistemine geçişle birlikte insan kaynakları süreçlerinin tamamı dijital ortama taşındı. İzin, harcama ve özlük işlemleri artık tamamen kağıtsız şekilde yürütülüyor. Aynı dönemde, atıkların kaynağında ayrıştırılması, lisanslı firmalarla yasal uyum içinde bertaraf edilmesi ve geri kazanım oranlarının artırılmasıyla tüm tesislerde döngüsel ekonomi prensipleri aktif biçimde uygulamaya alındı.

Sosyal Sorumlulukta Güçlü Adımlar

Sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında somut adımlar atan Alışan Lojistik, bu alanlardaki kararlılığını 2024 yılında elde ettiği ölçülebilir başarılarla pekiştirdi. Kadın çalışan oranını 2021 baz yılına göre %5,6 oranında artırarak, 2030 yılına kadar bu oranı %20’ye çıkarma hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam etti. Aynı dönemde, çevresel sürdürülebilirlik eğitimlerine verdiği önem doğrultusunda çalışan başına düşen eğitim saatlerinde %68,06’lık bir artış sağlandı. Şirketin toplumsal fayda odağını yansıtan sosyal sorumluluk projelerinde ise gençlerin ve öğrencilerin desteklendiği çalışmalar ön plana çıktı.

Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Sürekli İyileştirme

Yayınladıkları ikinci sürdürülebilirlik raporuna ilişkin açıklama yapan Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan, “2030 hedeflerimizi belirlerken gerçekçi, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir vizyon benimsedik. Bugün geldiğimiz noktada yalnızca hedef koymakla kalmadığımızı, bu hedeflere kararlılıkla ilerlediğimizi somut verilerle görmekten büyük bir gurur duyuyoruz. 2030 yılına kadar toplam atık miktarını %30 oranında azaltma hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, 2024 yılı sonunda atık miktarında 2021’e kıyasla %61,19; 2023’e kıyasla ise %61,62’lik kayda değer bir azalma sağladık. Atıkların kaynağında ayrıştırılması, lisanslı firmalar aracılığıyla yasalara uygun şekilde bertaraf edilmesi ve geri kazanım oranlarının artırılmasıyla desteklenen bu süreç, şirketimizin döngüsel ekonomi ilkelerini etkin biçimde hayata geçirdiğini ortaya koyuyor.” açıklamasında bulundu.

Bu raporun şirket olarak operasyonlarında sürdürülebilirliği nasıl merkezlerine aldıklarını, çevresel etkilerini nasıl azalttıklarını, topluma olan katkılarını ve etik yönetim anlayışlarını ortaya koyduğuna da değinen Damla Alışan, “Şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürekli iyileştirme ilkelerimiz doğrultusunda, sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzda daha büyük adımlar atacağımıza inanıyorum. Geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakma vizyonumuz doğrultusunda, tüm paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve değerli çalışanlarımıza iş birliği ve destekleri için teşekkür ediyorum. Birlikte daha güzel bir gelecek inşa edeceğimize olan inancım tamdır” dedi.