Geçen yıl yayınladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nda 2030 yılına kadar kapsam 1 ve 2 emisyonlarını %50 oranında düşürmeyi hedeflediğini duyuran Alışan Lojistik, sürdürülebilirlik konusunda güçlü adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak, UN Global Compact'e katılan Alışan Lojistik, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarının belirlendiği UN Global Compact’in 10 ilkesini benimsedi. Şirketin strateji ve operasyonlarını bu ilkelere uyumlu hale getirmek için gönüllülük esasıyla çalışacağını beyan eden Alışan Lojistik, UN Global Compact üyeliği ile sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını bir üst basamağa taşımış oldu.

Dünya genelinde 170'ten fazla ülkede faaliyet gösteren binlerce şirketi, sürdürülebilir ve sorumlu iş uygulamaları doğrultusunda harekete geçmeye teşvik eden UN Global Compact’in bir parçası olmanın sürdürülebilir kalkınma yolculuklarının önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan, “Lojistik sektöründe sadece operasyonel mükemmellik değil, aynı zamanda toplumsal ve çevresel sorumluluk da bizim için büyük önem taşıyor. UN Global Compact'a imzacı olarak katılmak, yalnızca bir etik taahhüt değil; aynı zamanda Alışan Lojistik olarak iş yapma biçimimizin merkezine sürdürülebilirliği koyduğumuzun açık bir göstergesidir. Lojistik sektörünün büyük bir dönüşümden geçtiği bu dönemde, çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı göz ardı etmeden büyümenin mümkün olmadığına inanıyoruz. Sadece bugünün değil, geleceğin de lojistiğini inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle iş süreçlerimizi geliştirirken insan haklarına saygıyı temel alıyor, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın refahını gözetiyor, karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik teknolojilere yatırım yapıyoruz. UN Global Compact’ın 10 evrensel ilkesini, operasyonlarımızın her alanında uygulamaya kararlıyız. Bu ilkeleri sadece bir rehber değil, aynı zamanda stratejik bir yön pusulası olarak görüyoruz. Bu adımı atarak, daha adil, şeffaf ve yaşanabilir bir dünya için üzerimize düşen rolü üstleniyor; sektörde dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Şirketlerin iklim değişikliği risklerini küresel çapta raporlayan Karbon Saydamlık Projesine (CDP) de dahil olan Alışan Lojistik, şimdiye kadar enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve çevreye verilen olumsuz etkinin azaltılması amacıyla sürdürülebilirlik alanında pek çok başarılı projeyi hayata geçirmeye devam ediyor.