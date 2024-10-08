Yağışsız bir sonbahar geçiren İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 36.48’e düştü. İSKİ verilerine göre, son 10 yılın en düşük su seviyesini gören Alibey Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 7.41’e geriledi. Alibey Barajı’nın 8 Ekim tarihi dikkate alınarak son 10 yıla bakıldığında en düşük doluluk oranı 2021 yılında yüzde 19.54 olarak ölçülmüştü. Alibey Barajı’nda geçen yıl bugün yüzde 24.76 olan doluluk oranı ise yüzde 7.41 olarak en düşük seviyeyi gördü. Suların büyük kısmının çekildiği barajın son durumu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, suların çekildiği alanda oluşan kuraklık endişe veren tabloyu bir kez daha gözler önüne serildi. Suların çekilmesi ile birlikte Mimar Sinan’ın eserleri olan Mağlova Kemeri ile Güzelce Kemeri’nin tamamen gün yüzüne çıktığı görüldü. Öte yandan, suları çekilen baraja atılan damacana gibi plastik atıklar da ortaya çıktı.

Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli yüzde 28.84

Darlık yüzde 40.92

Elmalı yüzde 56.15

Terkos yüzde 52.21

Alibey yüzde 7.41

Büyükçekmece yüzde 39.19

Sazlıdere yüzde 47.33

Istrancalar yüzde 19.33

Kazandere yüzde 4.53

Papuçdere yüzde 17.21