Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Alex de Souza, Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde ziyarette bulundu. Bir süre antrenmanı takip eden Alex, sarı-lacivertli takımına desteğini iletti ve Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası öncesinde moral verdi. Alex aynı zamanda Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Arda Güler ve golcü oyuncu Enner Valencia ile de bir araya geldi. Alex’e ziyaret esnasında ise oğlu Felipe de eşlik etti.

Tesisleri gezen Alex de Souza, Teknik Direktör Jorge Jesus, teknik heyet ve oyuncularla da bir araya geldi. Sarı-lacivertli takıma desteğini ileten Alex, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler ile ilgili de övgü dolu sözler sarf etti.





Alex de Souza ve Arda Güler bir araya geldi

İstanbul'a gelip Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Alex, "Felipe, biz buradan ayrıldığımızda iki yaşındaydı. Burayı az hatırlıyor. Ona burada çocukken neler yaptığını hatırlattım. O da burada olmaktan dolayı çok mutlu" diye konuştu.



Genç oyuncu Arda Güler’in daha iyisini yapabileceğini belirten Alex de Souza, "Onu oynarken gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Özellikle solak oyuncular her zaman çok hoşuma gitmiştir. Bu genç yaşta A Takım'da oynuyor olmasından dolayı daha da mutlu oluyorum. Potansiyelini görüyorum bu şekilde yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan onun mutlu bir şekilde oyunundan keyif alarak çalışmalarını devam ettirmesi. Ben burada güzel bir tarih yaşadım. Onun daha da iyisini yapabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Aynı şekilde devam etsin" dedi.





Arda Güler: "Çocukluğumdan beri izlediğim kaptanla beraberiz"

Alex ile bir araya gelmekten dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade eden 18 yaşındaki orta saha Arda Güler ise, "Çok heyecanlıyım. Çocukluğumdan beri izlediğim kaptanla beraberiz. Oğlu ile benim fotoğrafımı çekti. Çok duygulandım. Gol sevinçlerimiz, belki stillerimiz benziyor. Çocukluğumdan beri çok izledim. Belki hafızama kazındı" dedi. 'Alex gibi futbolcu olmak hayalin var mı?' sorusu üzerine ise, Güler, Tabii ki. Her zaman. Attığı gollerde ne kadar mutlu olduğumu, gidişinde ne kara ağladığımı hatırlıyorum. Çok değişik hisler" ifadelerini kullandı.



İmzalı çubuklu formayı giyen Alex’in oğlu Felipe de, "Çok hoşuma gitti, yakıştı. Ben buradan ayrılırken bebektim. Buraya gelmek ve tekrardan hatırlamak istedim. Videoları izleyerek, hatırlıyorum o günleri. Ben de yeni Alex olmak istiyorum ama hala vakit var" diye konuştu.





Alex de Souza, Enner Valencia'yı tebrik etti

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex de Souza, daha sonra soyunma odasını ziyaret edip, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de attığı 29 golle kendisine ait bir sezonda lig tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu kıran Enner Valencia'yla buluştu. Alex, Valencia'yı tebrik ederken, Ekvadorlu golcü de, "Benim için Fenerbahçe efsanesi ile tanışmak büyük bir zevk" açıklamasında bulundu.

Alex de Souza’nın kramponunu koleksiyonunda bulunduran İrfan Can Kahveci de, bu ayakkabıyı ona imzalattı.