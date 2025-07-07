Türkiye’nin en kapsamlı finansal teknolojiler ekosistemi olarak faaliyet gösteren Aktifbank, yurt dışında yaptığı bu sofistike finansman ile enerji sektöründeki odağını da önümüzdeki dönemde daha çok öne çıkaracağını gösterdi. Yenilenebilir enerji sektöründe uçtan uca, butik hizmet veren Aktifbank, müşterilerinin bu alanda hem yurt içi hem de yurt dışında stratejik ortağı olmayı hedefliyor.

Enerji sektöründe terzi işi yapılandırılmış finansmanlara büyük önem veren Aktif Bank’ın sağladığı 20 milyon dolarlık kredinin, 2025 ilk çeyreği itibarıyla 8,8 milyon dolar rüzgâr ve 10,8 milyon dolar güneş olmak üzere tamamı kullanıldı. Genel müdürlük ve şubelerinin elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılayan Türkiye’nin ilk bankası olan Aktif Bank’ın bu krediyle birlikte enerji alanına yaptığı yatırım finansmanı toplamı 290 milyon dolar seviyesine ulaştı.

“’Enerjinin Bankası’ kimliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz”

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, “Bu kredi, bankamızın 2025’teki enerji sektörü odaklı stratejisini ve bu alandaki uzmanlığını vurgulayan somut bir örnek. Aktif Bank olarak, enerji projelerinde yalnızca finansal kaynak sağlayan bir kurum değil, sektöre yön veren stratejik bir çözüm ortağı yaklaşımıyla hareket ediyoruz. Denizli’deki öz tüketim GES projesi ile Türkiye’deki tüm genel müdürlük ve şubelerinin elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılayan ilk banka olarak, bu ve benzeri uygulamalarımızla, enerjinin gücüne olan inancımızı vurguluyoruz. ‘Enerjinin Bankası’ kimliğimizi, bu alandaki finansal yatırımlarımızla pekiştirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin ve dünyamızın geleceğine sürdürülebilir enerjiyle yön vermeye kararlıyız” şeklinde konuştu.