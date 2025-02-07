Sibirya Soğukları Etkisini Sürdürüyor

AKOM'un açıklamasına göre, Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava dalgası İstanbul’u etkilemeye devam edecek. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışının, yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünde Sibirya soğukları etkili olmaya devam ediyor. Cumartesi sabah saatlerine kadar kent genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişleri yaşanacak. Hava sıcaklıkları ise önümüzdeki bir hafta boyunca 5-8°C aralığında seyredecek."

Hafta Sonuna Kadar Kar Devam Edecek

AKOM’un tahminlerine göre, hafta sonuna kadar İstanbul’da kar yağışı belirli aralıklarla etkili olacak. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklenirken, kent merkezinde yağışın yağmur veya karla karışık yağmur şeklinde görüleceği bildirildi.

Cumartesi sabah saatlerine kadar: Karla karışık yağmur ve kar yağışı devam edecek.

Karla karışık yağmur ve kar yağışı devam edecek. Pazar günü: Sıcaklıkların 1-2 derece artmasıyla birlikte yağışların yağmura dönüşmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların 1-2 derece artmasıyla birlikte yağışların yağmura dönüşmesi bekleniyor. Pazartesi, salı ve perşembe günleri: Karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, NTV canlı yayınında İstanbul’daki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, sıcaklıkların hafif artışıyla birlikte yağışların büyük ölçüde yağmura dönüşeceğini belirtti.

"Çatalca ve Silivri gibi yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur görülecek ancak örtü oluşturmasını beklemiyoruz. İstanbul’daki kuvvetli rüzgarın ise iki gün daha etkisini sürdürmesi öngörülüyor." ifadelerini kullanan Çelik, yağışlı havanın 3-4 gün daha süreceğini ifade etti.

Ankara’da Kar Yağışı Bekleniyor

Meteoroloji uzmanı Çelik, Ankara için de hava tahmininde bulunarak, hafta sonu başkentte yağış beklentisi olmadığını ancak pazartesi, salı ve çarşamba günleri kar yağışının etkili olabileceğini söyledi.

İstanbul’daki hava durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var. Yetkililer, vatandaşları soğuk hava ve olası buzlanmaya karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.