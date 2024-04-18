İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, hafta boyunca 25-28 derece aralığında yaz değerlerine yakın seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (20-50km/s) ile birlikte 13-17 derece aralığına bahar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

“Sağanak yağmur geliyor”

Pazar gününe kadar il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 21 Nisan’a kadar mevsim normallerinin 1-3 derece altında, 22-30 Nisan tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.