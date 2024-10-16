Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak kutlanıyor ve her yıl gıda güvenliğinin önemi bu vesileyle bir kez daha vurgulanıyor. Bu yıl, “Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için gıda hakkı” teması etrafında şekillenen bu özel gün, gıdanın sürdürülebilir ve adil şekilde tüm insanlara ulaştırılmasının önemine dikkat çekiyor. Gıda üretimindeki bu küresel çabanın etkin bir lojistik sistemiyle desteklenmediği durumlarda, ürünler tüketiciye ulaşamadan israf oluyor. Nakliye sürecinde iklimlendirme ve koşullandırma sistemlerinin yetersiz olması, birlikte taşınması uygun olmayan ürünlerin beraber hareket ettirilmesi gibi nedenler lojistik süreçlerinde yaşanan gıda kayıplarının sebepleri arasında gösteriliyor.

Dünya Gıda Günü kapsamında, gıdanın, son kullanıcıya güvenli ve zamanında ulaşmasında lojistik operasyonlarının rolünü vurgulayan Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, teknolojik altyapıyla güçlendirilmiş lojistik çözümlerle iş ortaklarına katma değer sağladıklarını ifade etti.

Akça, “Türkiye genelindeki geniş ağımızla, gıda lojistiğinin en önemli gerekliliklerinden olan izlenebilirlik ve soğuk zincir yönetimini başarıyla yürütüyoruz. Dörtte biri iklimlendirilmiş alanlardan müteşekkil toplam 350 bin metrekare kapalı alanımız mevcut. Bu alanlarda sağladığımız depolama hizmetleriyle hem taze gıda hem de donmuş ürünlerin lojistiğinde en yüksek kalite standartlarını uyguluyoruz’’ şeklinde konuştu.

Gıda güvenliğinde lojistik kritik bir rol üstleniyor

16 Ekim Dünya Gıda Günü’nün, gıda güvenliğinin küresel ölçekteki önemini bir kez daha hatırlattığının altını çizen Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, “Gıda güvenliğinin sağlanmasında lojistik, kilit unsurlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Ürünlerin tüketiciye taze ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasında soğuk zincir uygulamaları önemli bir rol oynuyor. Ayrıca gıdanın sıcaklık koşullarının sağlanmaması sağlık açısından da bir risk. Biz Akca Lojistik olarak, bu sürecin yönetiminde soğuk zincirin korunmasına çok özen gösteriyoruz. Depolarımızda ve nakliye süreçlerimizde -18 derece ile +22 derece aralığında farklı sıcaklıklarda ürünleri muhafaza edebiliyoruz. Kullandığımız depo yönetim ve nakliye yönetim sistemleri sıcaklıkları anlık izleyip gerektiğinde müdahale etme olanağı sunuyor’’ diyerek lojistik süreçlerinde gıda güvenliğinin önemini dile getirdi.

Akca Lojistik, teknoloji gücüyle gıda lojistiğinde güven veriyor

Gıda lojistiğinde teknolojinin kullanımı Akca Lojistik’in önceliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu alanda da değerlendirmelerde bulunan Enes Akça, “Akca Lojistik olarak, gıda lojistiğinde, ileri teknoloji ısı ölçüm ve takip sistemleri gibi yenilikçi çözümlerle izlenebilirliği her daim geliştiriyoruz. İş süreçlerimizi kaydeden ve bu verileri anlık olarak müşterilerimizle paylaşabilen IT altyapımız sayesinde, operasyonlarımızda maksimum şeffaflığı sağlıyoruz. Anlık sıcaklık sapmalarını tespit ederek ürünlerin bozulma riskini en aza indiriyoruz. Tüm bu altyapımız sayesinde müşterilerimiz, gıda ürünlerini bize güvenle teslim edebiliyor.” dedi.