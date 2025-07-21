İşte 21 Temmuz 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,27 TL

Motorin: 53,61 TL

LPG: 26,06 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,12 TL

Motorin: 53,49 TL

LPG: 25,46 TL

Ankara

İzmir

Benzin: 52,29 TL

Motorin: 54,83 TL

LPG: 25,91 TL

Zamların Nedeni Ne?

Uzmanlara göre artışın temelinde, brent petrolün son haftalarda 90 dolar seviyelerine kadar yükselmesi, döviz kurundaki oynaklık ve Temmuz başında yapılan ÖTV güncellemeleri yer alıyor. Akaryakıt fiyatları, bu faktörlere bağlı olarak neredeyse haftalık olarak güncelleniyor.