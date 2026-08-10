AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla vefat eden teşkilat mensupları için hatim programı düzenlendi.

İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda daha sonra hatim duası yapıldı. Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, 'Çeyrek asırlık birikimimizi geçmişin hatırası olarak değil geleceğin güçlü temeli olarak görüyoruz. Önümüzde şimdi daha büyük hedefler, daha büyük sorumluluklar ve Türkiye Yüzyılı idealimiz bulunmaktadır. Terörsüz Türkiye kazanımını kalıcı hale getiren sivil ve özgürlükçü anayasayla demokrasisini güçlendirmiş, yüksek teknolojide öncü, ekonomide daha güçlü, enerjide ve savunmada tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz. 25. kuruluş yıl dönümümüzün coşkusunu 81 ilde düzenleyeceğimiz çeşitli programlarla yaşayacağız. Kutlamalarımızı 14 Ağustos 2026 günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştireceğimiz büyük ve coşkulu buluşmayla taçlandıracağız. Aziz milletimizi 25 yıllık eser, hizmet ve mücadele yolculuğumuzun gururunu paylaşmaya, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde saflarımızı daha da sıklaştırmaya davet ediyoruz. İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. 'Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır' diyorum' dedi.

Programa Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti kurucu İl Başkanı Hasan Angı, geçmiş dönemlerden AK Parti Konya milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.