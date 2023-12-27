AK Parti'nin Ankara için en kuvvetli muhtemel adayının yeğeni "hayır olsun" diyerek paylaştıktan sonra paylaşımını apar topar sildi. İşte o isim...

AK Parti'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski bakan Ziya Selçuk'tan Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'e, eski bakan Murat Kurum'dan, yine eski Bakan Süleyman Soylu'ya kadar pek çok ismin konuşulduğu iddia ediliyordu.

Ancak AK Parti'nin Ankara adayı bugün yanlışlıkla ortaya çıktı. Ankara'nın Keçiören ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yeğeni Fatih Altınok, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda amcasının Ankara belediye başkan adayı olduğunu, Çarşamba yani bugün Turgut Altınok isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Fatih Altınok paylaşımı kısa süre içinde sildi.

İşte Altınok'un o paylaşımı:

"Rabbim'in izniyle inşallah 27/12/2023 Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına efsane başkan amcam Turgut Altınok'u açıklayacak. Gözünaydın Angara, hayırlı olsun Angara..:'

Turgut Altınok kimdir ?

1957 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya gelen Turgut Altınok, daha önce Milliyetçi Çalışma Partisi, MHP, Fazilet Partisi, Büyük Birlik Partisi'nde de siyaset yapmıştı. 4 çocuk sahibi olan Turgut Altınok, yerel seçimlerde belediye başkanlığı için Mansur Yavaş ile rekabete girecek gibi gözüküyor.