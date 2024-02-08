Adıyaman ilçe belediye başkanı adaylarını şu şekilde:

BESNİ - REŞİT ALKAN

ÇELİKHAN - MUSTAFA BULUT

GERGER - ERKAN AKSOY

GÖLBAŞI - HAKAN TOYDAŞ

KAHTA - MEHMET CAN HALLAÇ

SAMSAT - HALİT FIRAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıklamalarından satır başları:

Yenilginin faturasını bize kestiler"

Adıyaman'da yaklaşık 32 bin konutumuzun yapımı devam ediyor. Hedefimiz deprem bölgesinde 2 ay içinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Biz tutamayacağız sözü vermeyeceğiz. Adıyaman'ımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız. Mevlam ülkemizi, milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun diyorum. Bugün Adıyaman'a aynı zamanda teşekkür borcumuzu ödemek için geldik. 14-28 Mayıs seçimlerinde Adıyaman bizi bağrına bastı.

Adıyaman 6'lı masa denilen proje yapının yalan siyasetine fırsat vermedi. Bunların oyunlarına gelmedi. Adıyaman'ın doğru ve basiretli bir tercih yaptığını görebiliyoruz. Yere göğe sığdıramadıkları zatın bugün adının anılmasına tahammül edemiyorlar. Seçim faturasını bir kişiye kestiler.

14-28 Mayıs'ın üzerinden 8 ay geçti ama CHP ve eski ortaklarının kavgası bitmedi. Her gün yeni bir skandala uyanıyoruz. CHP seçmenin umudunu kıran Bizans oyununa şahit oluyoruz. Cumhur İttifakı olarak sizlerin umutlarını asla boşa çıkarmayacağız. Muhalefetin ne yaptığını, hangi yalanlara sarıldıklarını biz asla önemsemiyoruz. Milletimiz bunların fikrini çok iyi biliyor. Biz işimize odaklanıyoruz.