Mercedes-Benz Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, yeni otomobil alımlarında Şubat ayına özel güncellediği finansman seçenekleri ile daha avantajlı fırsatlar sunuyor.

C-Serisi Sedan, GLA 200 FL, GLB 200 4MATIC (GLB FL Hariç) otomobillerde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde kurumsal müşteriler Şubat ayı boyunca 500.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz fırsatından yararlanıyor. Ayrıca 12 ay %1,49’dan başlayan, 24 ay %2,69’dan başlayan faiz oranları veya 36 aya kadar vadeli kredilerde de %3,09’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.

Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC AMG için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde Şubat ayında kurumsal müşteriler 1.000.000 TL’ye kadar krediye 6 ay vadede %0 faiz fırsatı ile araçlarını alabiliyor. 12 ay %1,49 faizli kredi imkânının yanı sıra 24 ay %2,69’dan başlayan faiz oranları veya 36 aya kadar vadeli kredilerde %3,09’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.

A 200 FL Sedan AMG ve CLA 200 FL AMG otomobillerde ise Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde kurumsal müşteriler 400.000 TL krediye bu aya özel 6 ay %0,99 faizli kredi imkânından faydalanırken 12 ay %2,49’dan başlayan faiz oranları, 24 ay %3,19’dan başlayan faiz oranları veya 36 aya kadar vadeli kredilerde %3,49’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.

C 200 4MATIC All-Terrain, EQA 350 4MATIC AMG+ ve EQB 350 4MATIC AMG+ otomobillerde ise Mercedes-Benz Kasko tercih eden kurumsal müşteriler 750.000 TL krediye bu aya özel 6 ay %0 faizli kredi imkânından faydalanıyor. 12 ay %1,49’dan başlayan faiz oranları, 24 ay %2,69’dan başlayan faiz oranları veya 36 aya kadar vadeli kredilerde %3,09’dan başlayan faiz oranları uygulanıyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in kampanyası dahilinde uygulanacak kredi tutarları sadece kurumsal müşterilere özel tanımlanıyor.

Kampanya 29.02.2024’e kadar geçerli olup Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkına sahiptir. Kredi, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. tarafından sağlanırken Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. kredi başvuru ve değerlendirme sürecinde söz ve sorumluluk sahibi değildir.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Vito sahibi olmak da Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sunduğu esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle çok daha kolay.

Kendi sınıfına göre ilk satın alma maliyetinin düşüklüğü, sahip olduğu yüksek kalite standartları, ekonomik yakıt kullanımı, artırılan güvenlik donanımları gibi birçok farklı avantajın yanında farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı olan Vito sahibi olmak için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 4x4 çekiş tipindeki araçlarda 450.000 TL kredi için 5 ay vade ve %0 faiz avantajından yararlanılabiliyor.

Vito 4x4 çekiş tipli modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 1.000.000 TL kredi kullanımında ve 12 ay vadede %3,29 faiz oranı uygulanıyor.

Far ve yağmur sensörü, rüzgâr savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile farklılaşan Sprinter satın alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edildiğinde 450.000 TL kredi için, 5 ay vade ve %0 faiz avantajı sunuluyor.

%3,29 faiz oranı, Sprinter tüm modellerinde Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 1.000.000 TL kredi kullanımında ve 12 ay vadede geçerlidir.

Mercedes-Benz Certified araçlar da çok avantajlı fiyatlarla tüm ticari işletmeleri ve ticari araç almak isteyenleri bekliyor. Mercedes-Benz Kasko’ya özel 300.000 TL kredi için, 5 ay vade ve %0 faizli kredi imkânı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in kampanyası dahilinde uygulanacak kredi tutarları sadece kurumsal müşterilere özel tanımlanıyor. Bireysel/Şahıs Firması-Özel seçim başvurularda kullanılabilecek maksimum kredi tutarı ve vade kullanımı hakkında; nihai fatura bedeli 400.001 TL-800.000 TL olan araçlarda bedelinin %50'si ve 36 ay vade, 800.001 TL-1.200.000 TL olan araçlarda bedelinin %30'u ve 24 ay vade, 1.200.001 TL-2.000.000 TL olan araçlarda bedelinin %20'si ve 12 ay vade kredi kullanılabiliyor.

Kampanya 29.02.2024’e kadar geçerli olup Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkına sahiptir. Kredi Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. kredi başvuru ve değerlendirme sürecinde söz ve sorumluluk sahibi değildir.