AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' anlayışıyla kurulduğunu belirterek, 25 yıllık siyasi mücadele ve Türkiye'nin son çeyrek asrındaki dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sancar, AK Parti'nin siyasi istikrarsızlık, ekonomik krizler, vesayet ve yasakların yoğun şekilde hissedildiği bir dönemde kurulduğunu ifade ederek, hareketin yalnızca bir siyasi parti oluşumu olmadığını, milletin değişim iradesinin, demokrasi talebinin ve güçlü Türkiye idealinin bir yansıması olduğunu kaydetti.

AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yıldönümü dolayısıyla AK Parti Kars İl Başkanlığı'nda program düzenlendi. Parti toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Kişli, Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Sarıdağ, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Programda partililere seslenen AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, AK Parti'nin kuruluşundan yaklaşık 15 ay sonra, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde tek başına iktidara gelerek Türkiye'nin siyasi tarihinde yeni bir dönemin başladığını, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma, demokratikleşme ve atılım sürecine girdiğini söyledi.

'25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadık' diyen Sancar, AK Parti'nin milletin emanetini taşıdığını ve Türkiye'nin yükünü omuzladığını belirterek, ülkenin her alanda büyümesi ve güçlenmesi için mücadele ettiklerini ifade etti.

'Birçok sınamayla karşı karşıya kaldık'

Sancar, 25 yıllık süreçte AK Parti ve Türkiye'nin çok sayıda siyasi, ekonomik ve sosyal sınamayla karşı karşıya kaldığını belirterek, kapatma davaları, 27 Nisan e-muhtırası, Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci, terör saldırıları ve 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlattı.

Küresel ekonomik krizler, koronavirüs salgını, bölgesel savaşlar ve 6 Şubat depremlerinin Türkiye'yi zorlayan başlıca süreçler arasında yer aldığını ifade eden Sancar, tüm bu dönemlerde millet iradesine güvendiklerini belirtti.

Sancar, 'Her defasında milletimize güvendik. Milletimizle omuz omuza verdik. Önümüze çıkarılan engeller karşısında geri adım atmadık.' ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin istikametinin değiştirilmesine izin vermediklerini vurguladı.

'Terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz'

Açıklamasında terörle mücadeleye de geniş yer veren Sancar, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir noktaya geldiğini savundu.

Sancar, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda devletin kararlı iradesi, güvenlik güçlerinin fedakâr mücadelesi ve milletin birlik ve beraberliği sayesinde ülkenin uzun yıllardır mücadele ettiği terör sorununun sona erdirilmesi yönünde tarihi bir aşamaya gelindiğini ifade etti.

Bu kazanımın şehitlerin aziz hatırasına ve gazilerin fedakârlıklarına sahip çıkılarak geleceğe taşınması gerektiğini vurgulayan Sancar, Türkiye'nin birlik, kardeşlik ve huzur içerisinde yoluna devam edeceğini belirtti.

'Geleceğe daha güçlü Türkiye hedefiyle yürüyoruz'

AK Parti'nin 25 yıllık siyasi geçmişinin milletle kurulan güçlü bağın sonucu olduğunu dile getiren Sancar, önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin kalkınması, ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesi ve demokratik kazanımların daha ileri taşınması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Muammer Sancar, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünün Türkiye ve teşkilatlar açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, geçmiş 25 yıldan alınan güç ve tecrübeyle Türkiye'nin geleceğine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Sancar, açıklamasının sonunda AK Parti'nin kuruluşundan bugüne görev alan teşkilat mensuplarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına, dava ve yol arkadaşlarına teşekkür ederek, Türkiye'nin geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Program sonunda AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, partiye uzun yıllar hizmet etmiş partililere plaket takdim etti.