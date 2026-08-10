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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında düşen helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Bakanlıkta yapılan görüşmede, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nu yer aldı.

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