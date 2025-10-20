Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım ve hizmetlerde dijital dönüşümü hızlandıracak önemli bir adım attı. Bakanlık tarafından hayata geçirilen “Aile Kart” uygulaması, vatandaşların tüm sosyal yardım ve hizmet ödemelerini tek bir kart üzerinden almasına imkân sağlayacak.

Tüm Sosyal Yardımlar Tek Kartta Toplanıyor

Yeni sistemle birlikte vatandaşlar, doğum yardımı başta olmak üzere farklı sosyal hizmet ve yardım ödemelerini “Aile Kart” üzerinden kolayca alabilecek. Dijital altyapı sayesinde işlemler hem hızlı, hem güvenli, hem de kullanıcı dostu hale getirildi.

Bakanlık, yapay zekâ destekli merkezi ödeme sistemiyle sosyal yardımların daha düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini hedefliyor. Böylece vatandaşların farklı kurumlar arasında zaman kaybetmeden, tüm işlemleri tek noktadan gerçekleştirmesi mümkün olacak.

Yerel Yönetimlerle Entegrasyon Sağlanacak

Proje kapsamında, yerel yönetimlerle tam entegrasyon sağlanarak sosyal yardım süreçlerinde anlık veri paylaşımı yapılacak. Bu sayede hem yardımların etkinliği artacak hem de hak sahiplerine yönelik işlemler daha doğru ve hızlı biçimde sonuçlanacak.

“Aile Kart”, şu anda 81 ilde doğum yardımı ödemelerinde kullanılmaya başlandı. Yakın dönemde farklı sosyal yardım ve hizmet programlarının ödemeleri de bu sistem üzerinden vatandaşlara ulaştırılacak.

TAM ATM ve POS Cihazlarında Kullanılabilecek

Aile Kart sahibi vatandaşlar, ödemelerini bankaların ortak kullanımına açık TAM ATM’lerinden çekebilecek. Ayrıca kart, alışverişlerde tüm POS cihazlarında kullanılabilecek. Böylece sosyal yardım ödemeleri nakit veya harcama kolaylığıyla vatandaşların kullanımına sunulmuş olacak.

“Dijital Türkiye” Vizyonuna Uygun Adım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Aile Kart” ile Dijital Türkiye vizyonu doğrultusunda sosyal hizmetleri daha erişilebilir, modern ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.