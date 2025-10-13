Buna göre, cari işlemler hesabı 5 milyar 455 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 10 milyar 5 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 2 milyar 806 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Ağustos ayında cari açık yaklaşık 18,3 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 62,6 milyar ABD doları açık verdi. Hizmetler dengesi bu dönemde 62,3 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,5 milyar ABD doları ve 399 milyon ABD doları açık gösterdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler Ağustos ayında 9 milyar 516 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri 2 milyar 769 milyon ABD doları, seyahat gelirleri ise 7 milyar 665 milyon ABD doları net gelir sağladı.

Finans hesabında net doğrudan yatırımlar ve krediler etkili oldu

2025 Ağustos’ta cari açığın finansmanında, net doğrudan yatırımlar 6,5 milyar ABD doları, krediler 27,3 milyar ABD doları, ticari krediler 2,9 milyar ABD doları ve efektif ile mevduatlar 1,4 milyar ABD doları net katkı sağladı. Portföy yatırımları ise 0,4 milyar ABD dolarıyla negatif etki gösterdi. Merkez Bankası’nın döviz rezervleri ise 1,2 milyar ABD doları arttı.

Ağustos’ta doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 986 milyon ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye doğrudan yatırımları 1 milyar 768 milyon ABD doları artış gösterdi. Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları ise 782 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımlarına bakıldığında, yurt içi yerleşikler yurt dışında 288 milyon ABD doları, yurt dışı yerleşikler ise Türkiye’de 202 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı gerçekleştirdi.