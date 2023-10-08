Afganistan’da meydana gelen depremde can kaybı artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, Herat eyaletinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında meydana gelen artçı depremler nedeniyle şu ana kadar 320 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı belirtildi. Daha önce bu ildeki yerel kaynaklar ölü sayısının 120 olduğunu açıklamıştı.

Yaralananların sayısı konusunda net bir rakam belirtilmezken, kayıp ihbarlarının çoğunun Zindajan ilçesinden geldiği ifade edildi. Depremden etkilenen bölgelerde kurtarma operasyonlarının devam ettiği ve yaklaşık bin 200 ailenin hâlâ enkaz altında olduğu bildirildi.

Öte yandan deprem sonrasında evleri yıkılan yüzlerce mağdur şu ana kadar yardım kuruluşlarından ya da Taliban'dan herhangi bir yardım alamadıklarını söylerken, Taliban, mağdurlara yardım sağlanması konusunda ülkelerden işbirliği talep etti.