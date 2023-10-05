Pamuk diyarı Adana’da tekstil sektörü önemli bir yeri tutuyor. Kentte faaliyet gösteren onlarca büyük fabrikanın yanında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’nde yüzlerce konfeksiyon atölyesinde 7 gün 24 saat üretim sürüyor. Üreticiler, yaptıkları binlerce farklı ürünü yurt dışına ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Adana Sanayi Odası verilerine göre kentte eylül ayına kadar 243 milyon 610 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ihracatın yüzde 20.1’i ise tekstil sektöründen karşılandı.



“Destek verilirse daha iyi olacaktır”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan üretici Ufuk Doyuran, “Adana tekstilde Türkiye’nin gurur kaynağı olan bir bölge. Burada sadece bize ait 30 tane atölye var. Toplamda da yüzlerce atölye var. Adana’da tekstilin önemi çok fazla. Fakat gerekli destek biz yatırımcılara tam olarak verilmiyor. Osmaniye, Şanlıurfa ve diğer bölgelere verilen teşvik Adana’ya da verilirse çok daha güzel olacaktır. Biz buradan Ukrayna, Almanya, Azerbaycan, Irak, İran ve birçok ülkeye ihracat yaparak ekonomimize katkıda bulunuyoruz” dedi.



“Adana’da kazanıyoruz ve buraya yatırım yapıyoruz”

Adana’daki işçilik kalitesinin çok yüksek olduğunu ifade eden Doyuran, “Adana’da bir ceket ile 40 kişi uğraşıyor. Tüm dünyaya buradan sevkiyat yapılıyor ve insanlar Adana’daki kaliteli işçilik nedeniyle burayı tercih ediyorlar. Biz Adana’da kazanıyoruz ve buraya yatırım yapıyoruz. Mutluyuz” diye konuştu.



“Tekstil sektörü binlerce kişiye istihdam sağlıyor”

Çin’in kendilerine rakip olduğunu belirten Doyuran, “Ancak Çin bizim kadar hiçbir zaman kaliteli olamaz. Biz burada ceket, kumaş pantolon olmak üzere bütün tekstil ürünlerinin üretimini yapıyoruz. Şu anda tüm dünyaya açıldık. Üretim çok hızlı ilerliyor ve tekstil sektörü binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Ekonominin büyük bir bölümünü tekstil karşılıyor” ifadelerini kullandı.