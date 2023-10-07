MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Onuachu'nun pasında topla buluşan Fountas'ın sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
9. dakikada Niang'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
15. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Uğurcan direk dibinde gole izin vermedi.
28. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahası önüne kadar gelen Bardhi’nin vuruşunda kaleci Ertaç topa hakim oldu.
29. dakikada Yusuf Sarı’nın sol çaprazdan ortasında kaleci Uğurcan’ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Nani’nin önünde kaldı. Bu oyuncu yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
46. dakikada sol kanattan Eren'in ortasında ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.
58. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topa hakim oldu.
64. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top yandan dışarı çıktı.
Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Ogün Kamacı
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Jonas Svensson, Andrew Gravillon, Semih Güler, Kevin Rodrigues (Yusuf Erdoğan dk. 63), Emre Akbaba, Benjamin Stambouli, Yusuf Sarı, (Yusuf Barasi dk. 70), Younes Belhanda (Dorukhan Toköz dk. 77), Nani (Arber Zeneli dk. 62), Niang (Mario Balotelli dk. 63)
Yedekler: Shahruddin Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Tayfun Aydoğan, Edouard Michut, Abdulsamet Burak,
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Rayyan Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca (Teklic dk. 72), Fountas (Trezeguet dk. 72), E. Bardhi (Enis Destan dk. 82), Onuachu
Yedekler: Umut Bozok, D. Kourbelis, Umut Güneş, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Gol: Nani (dk. 29) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Gravillon, Belhanda, Nani, Ertaç, Dorukhan (Adana Demirspor), Larsen, Baniya, Eren (Trabzonspor)