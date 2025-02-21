Accor’un Güçlü Performansı Devam Ediyor

Accor, 110'dan fazla ülkede 5.600 tesis ile faaliyet gösterirken, Türkiye'de ise 15 marka ve 80 otel ile hizmet veriyor. 2024 yılı, Accor için işletme ve finansal performans açısından rekor bir yıl oldu. Mevcut oda başına gelir (RevPAR) yüzde 5,7 oranında artış gösterdi.

Accor Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sébastien Bazin, şirketin 2024 yılına ilişkin açıklamalarında, "Accor'un 2024 yılına dair eylemlerini şekillendiren üç temel unsur; azim, disiplin ve yüksek standartlardır. Bu unsurlar sayesinde, hedeflerimize uygun olarak rekor sonuçlar açıkladık. Bu performans, ekiplerimizin olağanüstü bağlılığını, markalarımızın gücünü ve iş ortaklarımızın güvenini yansıtmaktadır. Bu güçlü büyüme, hissedarlarımıza daha fazla getiri sunmamıza olanak tanıyacak ve güvenle 2025'e yaklaşmamızı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Çeyrek Performans ve Geleceğe Yönelik Hedefler

Accor, 2024 yılının son çeyreğinde de güçlü bir performans sergileyerek konaklama sektöründeki esnekliğini kanıtladı. Şirketin coğrafi ve segment bazındaki çeşitliliği, daha güçlü bir faaliyet göstermesine olanak tanıdı.

2024 yılı içinde Accor, 50.000'den fazla odaya sahip 293 otel açtı ve toplamda %3,5 net büyüme sağladı. 2024 yılı Aralık ayında Accor’un otel portföyü 850.285 odadan oluşurken, bu sayıya 233.000’den fazla oda daha eklenmesi bekleniyor.

Accor’un 2024 Yılı Başarıları:

Grup geliri: 5 milyar 606 milyon euro (+%11)

FAVÖK: 1 milyar 120 milyon euro (+%12)

Net kâr: 610 milyon euro

Oda başına gelir (RevPAR): +%5,7 artış

293 yeni otel açıldı, %3,5 net büyüme

2024 yılı sonu itibarıyla toplam 850.285 oda ve 5.682 otel

Accor, 2025’teki hedeflerine doğru kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor ve sektördeki liderliğini sürdürüyor.