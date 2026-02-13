Avrupalı Liderlerden Tarihi Uzlaşı: “Tek Avrupa, Tek Pazar” Dönemi Başlıyor

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Belçika’daki tarihi Alden Biesen Kalesi’nde düzenlenen Gayriresmi AB Liderler Zirvesi’nde kritik bir karara imza attı. Antonio Costa ve Ursula von der Leyen, liderlerin “Tek Avrupa, tek pazar” vizyonu üzerinde uzlaştığını açıkladı.

2027’ye Kadar Tam Entegrasyon Hedefi

AB Konseyi Başkanı Costa, 1992 yılında ortak pazardan tek pazara geçildiğini hatırlatarak, şimdi ise “tek pazardan bütünleşmiş ve yekpare bir pazara” geçiş sürecinin başladığını duyurdu.

Costa, hedefin 2027 yılı sonuna kadar tek pazarın tüm boyutlarıyla tamamlanması olduğunu belirterek, bu sürecin Avrupa’nın rekabet gücünü artırmak için hayati önemde olduğunu vurguladı.

“28’inci Rejim” ile Şirketlere Tek Hukuk

Zirvede öne çıkan başlıklardan biri de şirketler için planlanan “28’inci rejim” oldu. Bu modelle, AB genelinde geçerli olacak sade ve tek bir şirket hukuku sistemi oluşturulması hedefleniyor.

Von der Leyen, “EU Inc.” adı verilen sistemle Avrupa’nın herhangi bir yerinde 48 saat içinde tamamen dijital olarak şirket kurulabileceğini açıkladı. Böylece bürokratik yükün azaltılması ve yatırım ortamının hızlandırılması amaçlanıyor.

Enerji ve Yatırım Vurgusu

Zirvede ayrıca yüksek enerji fiyatları da masaya yatırıldı. Von der Leyen, enerji fiyatlarının yapısal olarak yüksek olduğunu belirterek, düşürülmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

AB liderleri, düşük karbonlu enerji kaynaklarının daha verimli iletimi ve altyapı yatırımlarının artırılması konusunda da mutabakata vardı.

Costa ise rekabetçilik için özel yatırımların harekete geçirilmesinin şart olduğunu belirterek, mart ayındaki AB Liderler Zirvesi’nde somut takvim ve taahhütlerin açıklanacağını söyledi.