Trump, İran’ın son 47 yıldır uluslararası gündemde olduğunu belirterek, bu süreçte yaşanan kayıplara ve çatışmalara işaret etti ve “Bence bu (rejim değişikliği) olabilecek en iyi şey olurdu” dedi. Trump ayrıca İran’ın ABD ile bir anlaşma yapması gerekliliğini vurguladı ve bu anlaşma sağlanırsa çatışma riskinin azalacağını öne sürdü.

Askeri ve diplomatik boyut

Trump’ın açıklamaları, Washington’ın bölgede askeri varlığını artırdığı bir döneme denk geliyor. ABD, İran’a baskıyı artırmak için bir uçak gemisi grubunu daha Orta Doğu’ya gönderdiğini duyurdu; Trump bunun müzakereler sonuçsuz kalırsa gerekli olacağını söyledi.

Trump, İran’da yeni bir rejim kurulması konusunda ayrıntıya girmedi; yönetimde kimin olabileceğini sorduğundaki soruya sadece “Oradaki insanlar” diye yanıt verdi.

Nükleer program ve diğer gündemler

Başkan ayrıca ABD’nin İran’ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini kabul etmeyeceğini söyledi. Bu açıklama, Tahran’la devam eden diplomasi çabalarının belirleyici unsurlarından biri olmaya devam ediyor.

Uluslararası yankılar (kısaca)