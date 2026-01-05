ABD Başkanı Donald Trump, Palm Beach Florida'dan Washington'a dönüş yolculuğu sırasında Air Force One uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump'ın konuşması sırasında araya giren ve gazetecilere açıklama yapan Senatör Lindsey Graham, "Şunu söyleyebilir miyim: elde ettiğimiz şey iyi bir şey, kötü bir şey değil. Başkan Biden adamın başına 25 milyar dolarlık ödül koydu. Neden? Çünkü o korkunç bir suçlu, bir katildi, insanlarımızı zehirliyordu. Her yönetim onun ülkemiz için bir tehdit olduğunu söyledi. O kötü bir adam. Ama bu konuda gerçekten bir şey yapan ilk kişi Başkan Trump" dedi.

Açıklamasında Türkiye'ye vurgu yapan Graham, "Bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Yani ABD'yi tehdit eden komünist bir diktatörlük olmayı bırakmanız ve başka bir yere gitmeniz gerektiği söyleniyorsa, bu teklifi kabul etmeniz iyi olur. Maduro'nun suçlayacak kimsesi yok, kendisi hariç. Başkan, ona bir çıkış yolu verdi. O ise ABD ordusuna karşı Trump'a meydan okumayı seçti ve hak ettiği gibi hapiste. Ve her başkan aynı şeyi söyledi ama bunu yapan Trump oldu" ifadelerini kullandı.