SVR tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’daki savaşta Avrupa ülkelerinin rolüne ilişkin dikkat çekici iddialara yer verildi. Açıklamada, “Ukrayna’ya bir ‘mucize silah’ verilmesi gerektiğine inanılıyor. Kiev, nükleer ya da en azından ‘kirli bomba’ olarak adlandırılan bir silaha sahip olursa, düşmanlıkların sona erdirilmesi konusunda daha avantajlı şartlar elde edebilir” ifadeleri kullanıldı.

Fransız yapımı füze başlığı iddiası

SVR, Londra ve Paris’in Kiev’e nükleer silah ve teslimat araçları sağlanması konusunda aktif olarak çalıştığını iddia ederek, Avrupa menşeli bileşen, ekipman ve teknolojilerin Ukrayna’ya gizli şekilde transfer edildiğini ileri sürdü. Değerlendirilen seçeneklerden birinin, Fransa yapımı M51.1 denizaltından fırlatılan balistik füzelerde kullanılan TN-75 savaş başlığı olduğu öne sürüldü.

Almanya’nın plana katılmadığı öne sürüldü

Açıklamada, Almanya’nın söz konusu girişime katılmayı reddettiği belirtilerek, Berlin yönetiminin “ihtiyatlı bir şekilde bu tehlikeli plana dahil olmayı kabul etmediği” ifade edildi.

SVR, İngiltere ve Fransa’nın planın uluslararası hukuka aykırı olduğunun farkında olduğunu savunarak, Batılı ülkelerin Kiev’in nükleer kapasiteye kendi imkânlarıyla ulaştığı izlenimini oluşturmayı hedeflediğini iddia etti.

“Küresel sistem için risk” vurgusu

Rus istihbaratı, böyle bir adımın küresel nükleer silahların yayılmasını önleme sistemini zayıflatacağını ve uluslararası güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ileri sürdü. Açıklamada ayrıca, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna üzerinden Rusya’ya karşı hedefledikleri sonucu elde edemedikleri için “son derece tehlikeli planlara yöneldiği” iddia edildi.

İddialara ilişkin olarak İngiltere, Fransa ve Ukrayna makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.