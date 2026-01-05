Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze denemesini doğruladı. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, ülke lideri Kim Jong-Un’un denetiminde hipersonik füze tatbikatı yapıldığı bildirildi. Pyongyang’a bağlı Ryokpho Bölgesi’nden kuzeydoğu istikametine fırlatılan füzelerin bin kilometre uçtuktan sonra Doğu Denizi’ndeki (Japon Denizi) hedefleri vurduğu aktarılırken, tatbikat sayesinde hipersonik silah sistemlerinin görev icra kabiliyetinin doğrulandığı vurgulandı.





Kim: "Saldırı silahlarını sürekli olarak geliştirmeliyiz"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, füze denemesinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu tatbikat sayesinde, ulusal savunma açısından son derece önemli bir teknolojik görevin yerine getirildiğini teyit etmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda, ülkenin nükleer güçlerini gerçek savaşa hazırlama konusunda büyük başarılar elde edildiğini söyleyen Kim, "Askeri teknolojileri, özellikle de saldırı silahlarını sürekli olarak geliştirmeliyiz. Bu, öz savunma için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Ayrıca, düşmanların stratejik saldırı araçlarımızın sürekli seferber olduğunu ve bunların ölümcül olduğunu sürekli ve tekrar tekrar fark etmelerini sağlamak, savaş caydırıcılığını uygulamak için önemli ve etkili bir yöntemdir" değerlendirmesinde bulundu.



Kim küresel güvenlik risklerine dikkat çekti

Yapılan silah testlerinin zorlu küresel güvenlik ortamına karşı bir tedbir olduğunu vurgulayan Kuzey Kore lideri Kim, "Bu tür faaliyetlerimizin amacı açıkça nükleer savaş caydırıcılığını artırmaktır. Son dönemdeki jeopolitik krizler ve karmaşık uluslararası olaylar bunun neden gerekli olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.



Kuzey Kore yılın ilk füze denemesini gerçekleştirmişti

Japonya ve Güney Kore, dün Kuzey Kore’nin birden fazla balistik füze fırlattığını açıklamıştı. Bölge ülkelerini alarma geçiren gelişme, ABD’nin Venezuela hamlesine karşı gözdağı olarak yorumlanmıştı. Dünkü test, Kuzey Kore’nin bu yıl yaptığı ilk füze denemesi olarak kayıtlara geçmişti.